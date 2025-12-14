استاذ قانون: لا سند قانوني أو دستوري لإلغاء انتخابات النواب

رد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، على ما يتردد من شائعات بشأن إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025 وتعطيل الحياة النيابية في مصر لمدة عام، على خلفية ما أثير حول وجود بعض الخروقات خلال العملية الانتخابية.

وأكد فوزي، في حواره على فضائية "Ten"، أنه لا يوجد أي عوار قانوني شاب الانتخابات، مشددًا على أن الحديث عن إلغائها أو تأجيلها يفتقر إلى أي سند دستوري.

وأشار إلى أن الدستور نص بوضوح على إجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، دون الإشارة إلى إمكانية إلغائها، لافتا إلى أنه حتى في حال انتهاء مدة المجلس بعد شهر يناير دون اكتمال تشكيل مجلس جديد، فلا توجد أي إشكالية دستورية، إذ يجيز الدستور لرئيس الجمهورية إصدار قرارات لها قوة القانون، على أن تُعرض على مجلس النواب فور تشكيله.

وشدد على أن تعطيل الحياة النيابية لمدة عام كامل لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويُعد انتهاكًا واضحًا لأحكام الدستور، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التفسيرات الخاطئة للنصوص الدستورية.