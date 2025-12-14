فيديو صادم في البحيرة.. ضرب سيدة بسبب فسخ خطوبة

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بالتعدى بالضرب على سيدة حال نزولها من مركبة "توك توك" بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة شبراخيت) وبسؤالها قررت بقيام الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالضرب خلال شهر نوفمبر الماضى حال نزولها من مركبة "توك توك" بمدينة شبراخيت بالبحيرة لاعتقادهما بتسببها فى فسخ خطبة أحدهما، ولم تتقدم ببلاغ فى هذا الشأن.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاملين- مقيمان بدائرة مركز شبراخيت)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

