إعلان

فيديو صادم في البحيرة.. ضرب سيدة بسبب فسخ خطوبة

كتب : مصراوي

05:50 م 14/12/2025

المتهمان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بالتعدى بالضرب على سيدة حال نزولها من مركبة "توك توك" بالبحيرة.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليها (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة شبراخيت) وبسؤالها قررت بقيام الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو بالتعدى عليها بالضرب خلال شهر نوفمبر الماضى حال نزولها من مركبة "توك توك" بمدينة شبراخيت بالبحيرة لاعتقادهما بتسببها فى فسخ خطبة أحدهما، ولم تتقدم ببلاغ فى هذا الشأن.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهما (عاملين- مقيمان بدائرة مركز شبراخيت)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لذات السبب.

اقرأ أيضا

جرمة تحت الرمال.. سر مكالمة أعادت فتح قضية قتل "سيف" بعد عام من دفنه وزواج زوجته بعشيقها
النتيجة الرسمية الكاملة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 في 13 محافظة | مستند
تفاصيل اصطدام سيارة نقل بمحطة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خطوبة فيديو ضرب البحيرة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة