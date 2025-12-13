27 يناير.. الحكم على 7 متهمين في خلية تهريب العملة

قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، حجز محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 12851 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العملة"، لجلسة 27 يناير؛ للحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول وحتى الثالث انضموا لجماعة إرهابية مخالفة للقانون، تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات، من خلال تولي قيادة جماعة الإخوان وتنفيذ عمليات عدائية.

كما وجه للمتهمين جميعًا تهم تمويل الإرهاب، حيث جمع المتهم الأول أموالًا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتى السابع، وتلقاها المتهم الثاني وأمدوا أعضاء الجماعة بها مع العلم باستخدامها في أعمال إرهابية.

ووجه للمتهم الرابع، تهمة تلقي أموال رشوة للإخلال بوظيفته بهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأوضحت التحقيقات أن القضية تمثل امتدادًا لجهود الأمن لمواجهة عمليات تمويل الإرهاب وملاحقة الخلايا التي تهدد الأمن القومي، بينما ستستكمل المحكمة جلسات النطق بالحكم يوم 27 يناير المقبل.