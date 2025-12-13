أحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر.. إسرائيل تنشر فيديو اغتيال رائد سعد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، أنه نفّذ غارة في مدينة غزة أسفرت عن استشهاد رائد سعد القيادي بحركة حماس، والذي وصفه الاحتلال بأنه قائد ركن التصنيع في الجناح العسكري للحركة وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر.

سنتحرك في كل مكان نرصد فيه محاولة تقوم به حماس لاعادة اعمار قدراتها.

لن نسمح لاعدائنا ان يعيدوا اعمار قوتهم حيث سنبقى ملتزمين باتفاق وقف النار.

(فيديو من عملية القضاء على الإرهابي المدعو رائد سعد قائد ركن التصنيع في حماس) pic.twitter.com/MOaq267Ltn — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 13, 2025

وقال البيان الذي نشره المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعى عبر صفحته الرسمية على "إكس"، إن الغارة نُفذت قبل وقت قصير، زاعمًا أن سعد كان يشرف خلال الأسابيع الأخيرة على محاولات لإعادة بناء القدرات العسكرية لحماس وإعادة تسليحها، إلى جانب التخطيط لعمليات ضد قوات الجيش الإسرائيلي، من بينها تفجير عبوات ناسفة، واعتبر ذلك “خرقًا فاضحًا للاتفاق”، بحسب تعبيره.

وذكر جيش الاحتلال أن رائد سعد كان من القيادات البارزة القليلة المتبقية لحماس في قطاع غزة، وتولّى سلسلة من المناصب الرفيعة داخل الجناح العسكري للحركة، مشيرًا وفق قوله إلى أنه أسّس وقاد لواء مدينة غزة، وساهم في تشكيل القوة البحرية التابعة لحماس قبل تعيينه قائدًا لركن العمليات، حيث شارك في تأسيس ما وصفها بـ"كتائب النخبة" والمساهمة في إعداد خطة الهجوم على فرقة غزة، التي قال إنها شكّلت أساسًا لهجوم السابع من أكتوبر.

وأوضح البيان أنه جرى لاحقًا تعيين سعد قائدًا لركن التصنيع، ليصبح مسؤولًا عن إنتاج الوسائل القتالية للجناح العسكري لحماس قبل الهجوم، ثم عن إعادة إعمار قدرات الحركة في مجال تصنيع الأسلحة خلال الحرب، وادعى جيش الاحتلال أن تلك الأنشطة أسفرت عن مقتل عدد من جنوده نتيجة تفجير عبوات ناسفة جرى تصنيعها في إطار هذا الركن.

وأشار البيان إلى أن سعد كان، خلال الأشهر الأخيرة، مسؤولًا مباشرًا عن خروقات وقف إطلاق النار، ومشرفًا على استمرار إنتاج الأسلحة في قطاع غزة خلال فترة الهدنة، وفق تعبيره، مؤكدًا أنه سيواصل العمل "بقوة وحزم" ضد حركة حماس.