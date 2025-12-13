القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يحذر من التعامل مع الصفحات الزائفة

حذر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أبناءه من الأشخاص ذوي الإعاقات المختلفة من الانسياق وراء بعض الصفحات والأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يدّعون زورًا قدرتهم على تقديم خدمات لذوي الإعاقة، أو يقومون بجمع توقيعات على استمارات ورقية غير رسمية بزعم توفير خدمات معينة، مثل تخصيص وحدات سكنية، أو التوظيف وتوفير فرص عمل، أو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة خارج الأطر الرسمية للدولة، وذلك مقابل تحصيل مبالغ مالية لحساب أشخاص بعينهم أو عبر حساباتهم البنكية الخاصة.

وأكد المجلس، على ضرورة عدم التعامل مع هذه الصفحات الزائفة والمضللة، سواء كانت فردية أو جماعية، خاصة تلك التي تروج للشائعات والمعلومات المغلوطة عن الجهات الرسمية المعنية بملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لما لذلك من تأثير سلبي يهدد الأمن المجتمعي.

وناشد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أبناءه وأسرهم الالتزام بالتعامل الرسمي فقط من خلال:

الخط الساخن: 16736

الصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيسبوك

أو زيارة مقر المجلس بالعنوان التالي:

٩ ميدان سراي القبة أمام محطة مترو سراي القبة - القاهرة

وأهاب المجلس بالجميع عدم سداد أي مبالغ مالية لأي جهة أو شخص يدّعي تقديم خدمات باسم المجلس أو الجهات الرسمية.