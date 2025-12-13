ماينتس - (د ب أ):

أظهر استطلاع للرأي أن خطط المفوضية الأوروبية للتراجع عن قرار حظر سيارات الاحتراق الداخلي تحظى بتأييد واسع في ألمانيا.

ووفقا للاستطلاع الذي أجراه معهد "فالن" لقياس مؤشرات الرأي، بتكليف من القناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف"، يرى 63% من المشاركين أنه يجب السماح بترخيص سيارات جديدة تعمل بمحركات البنزين أو الديزل بعد عام 2035، بينما عارض ذلك 32%.

وتعتزم المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل طرح مقترح يسمح باستمرار بيع سيارات الاحتراق بعد 2035، وفق ما أكدته مصادر في بروكسل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان ممثلو دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقوا عام 2022 على أن تكون جميع السيارات الجديدة خالية من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2035، لكن الخطة الجديدة ستتخلى عن هذا الهدف، مع التعويض عبر إجراءات أخرى مثل استخدام "الفولاذ الأخضر" الصديق للبيئة.

وكان القطاع الصناعي والمستشار الألماني فريدريش ميرتس ضغطا بشدة لتخفيف القيود، في حين أعرب حزب الخضر وخبراء بيئة عن استيائهم من التغيير المرتقب.

ومن المقرر أن تكشف المفوضية عن تفاصيل المقترحات الأسبوع المقبل، بما في ذلك استراتيجية للبطاريات وخطط لجعل سيارات الخدمة أكثر ملائمة للبيئة.

وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الهاتف والإنترنت بين 9 و11 ديسمبر 1295 شخصا ممكن يحق لهم الانتخاب.