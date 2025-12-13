مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

0 0
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

2 0
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول

كتب : محمد القرش

06:43 م 13/12/2025

محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في الملاعب الإنجليزية، بعدما حقق رقما قياسيا تاريخيا خلال مباراة ليفربول وبرايتون، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي بعدما قدم الفرعون تمريرة حاسمة لزميله هوجو إيكيتيكي، سجل منها هدفا في شباك برايتون، ليرفع صلاح رصيده من المساهمات التهديفية بقميص الريدز إلى 277 مساهمة.

تحطيم رقم الأسطورة روني

وبهذه التمريرة، فض صلاح الشراكة مع أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، الذي كان يتربع على القمة برصيد 276 مساهمة، لينفرد الملك المصري بالرقم القياسي منفردا كأعظم مساهم في أهداف لنادٍ واحد في تاريخ المسابقة.

قائمة العظماء

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تفوق صلاح على قائمة مدججة بأساطير الكرة الإنجليزية، حيث جاء ترتيب الأكثر مساهمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول): 277 مساهمة.

واين روني (مانشستر يونايتد): 276 مساهمة.

ريان جيجز (مانشستر يونايتد): 271 مساهمة.

هاري كين (توتنهام): 259 مساهمة.

تيري هنري (أرسنال): 249 مساهمة.

598777409_1447303754065121_2427378425711251731_n

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح أساطير الكرة الإنجليزية محمد صلاح يحقق رقما قياسيا الدوري الإنجليزي مباراة ليفربول وبرايتون ليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الأحد.. القاهرة 21 درجة وتحذير من الشبورة وأمطار على هذه المناطق