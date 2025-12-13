لا يتوقف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا جديدا مع ليفربول

واصل النجم المصري محمد صلاح كتابة التاريخ بأحرف من ذهب في الملاعب الإنجليزية، بعدما حقق رقما قياسيا تاريخيا خلال مباراة ليفربول وبرايتون، ليصبح اللاعب الأكثر مساهمة تهديفية (تسجيل وصناعة) لنادٍ واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي بعدما قدم الفرعون تمريرة حاسمة لزميله هوجو إيكيتيكي، سجل منها هدفا في شباك برايتون، ليرفع صلاح رصيده من المساهمات التهديفية بقميص الريدز إلى 277 مساهمة.

تحطيم رقم الأسطورة روني

وبهذه التمريرة، فض صلاح الشراكة مع أسطورة مانشستر يونايتد، واين روني، الذي كان يتربع على القمة برصيد 276 مساهمة، لينفرد الملك المصري بالرقم القياسي منفردا كأعظم مساهم في أهداف لنادٍ واحد في تاريخ المسابقة.

قائمة العظماء

وبحسب الإحصائيات الرسمية، تفوق صلاح على قائمة مدججة بأساطير الكرة الإنجليزية، حيث جاء ترتيب الأكثر مساهمة كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول): 277 مساهمة.

واين روني (مانشستر يونايتد): 276 مساهمة.

ريان جيجز (مانشستر يونايتد): 271 مساهمة.

هاري كين (توتنهام): 259 مساهمة.

تيري هنري (أرسنال): 249 مساهمة.