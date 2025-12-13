محمد بن سُليّم رئيساً للاتحاد الدولي للسيارات لولاية ثانية

لندن - (د ب أ):

تم إعادة انتخاب محمد بن سليم، رئيسا للاتحاد الدولي للسيارات لولاية ثانية، بحيث يبقى حتى عام 2029.

وجرى انتخاب الإماراتي بن سليم، الذي تولى مهامه في عام 2021، بالتزكية وذلك اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي في العاصمة الأوزبكية طشقند.

وقال بن سليم: "أشكر جميع أعضاء الاتحاد على مشاركتهم الكبيرة في التصويت وعلى وضع ثقتهم بي مجددًا، لقد تخطينا العديد من العقبات، ولكننا اليوم، معًا، أقوى من أي وقت مضى.

وأضاف: "يا له من شرف عظيم أن أكون رئيسًا لهذا الاتحاد، وأنا ملتزم بمواصلة تقديم أفضل الخدمات للاتحاد، ولرياضة السيارات، ولكافة القطاعات والأندية الأعضاء في جميع أنحاء العالم".

وكان الأمريكي تيم ماير، وهو مشرف سابق، انسحب من سباق رئاسة الاتحاد في أكتوبر الماضي، وذلك بعدما أبعدته الإجراءات المتخذة في الانتخابات عن السباق، فيما لم تتمكن السويسرية لورا فيلار، السائقة السابقة، من الترشح.

وتنص قواعد انتخابات الاتحاد الدولي للسيارات على أن يقدم كل مرشح لمنصب للرئيس، مرشحا لمنصب نائب الرئيس، من كل منطقة من المناطق العالمية الست.