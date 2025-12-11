بعد الـ"كاش باك".. هل تعيد أرخص سيارة يابانية في مصر حاليًا خريطة المنافسة؟

برلين - (د ب أ):

أعلنت شركة سبوفيك (Spofec) عن إجراء تعديلات على السيارة رولز رويس Ghost Series II Black Badge الفارهة، لتحقنها بقوة إضافية من ناحية وتمنحها طابعا أكثر جاذبية وديناميكية من ناحية أخرى.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن النسخة المعدلة من السيارة البريطانية تتميز من خلال عجلات Vossen مقاس 22 بوصة، مع مصدم جديد وفتحات تهوية كبيرة.

وفي الخلف، تضيف شفة اسبويلر على غطاء صندوق الأمتعة لمسة ديناميكية، أما عتبات الأبواب الجانبية فتعطي السيارة مظهرا أكثر انخفاضا واستطالة ليزداد الطابع الديناميكي حضورا.

وتقدم شركة التعديل للسيارة إمكانيات تخصيص واسعة وخيارات كبيرة للألوان وإطارات فائقة. وتؤكد السيارة المعدلة على طابعها الديناميكي من خلال خفض الهيكل لما يصل إلى 35 ملم بفضل نظام التعليق الجديد.

وبفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة، زادت القوة من من600 إلى 706 حصان، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 900 إلى 1002 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة، تتسارع السيارة المعدلة من 0 إلى 100 كلم/س في غضون 3ر4 ثانية، بينما تظل السرعة القصوى محددة إلكترونيا عند 250 كلم/س حفاظا على الإطارات وراحة الركاب.