الداخلية تنفذ 85 ألف حكم قضائي وتضبط 424 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية المكبرة، وأسفرت الجهود خلال أربع وعشرين ساعة عن تحقيق نتائج واسعة في عدة مجالات جنائية وأمنية.

في مجال مكافحة المخدرات، تمكنت الحملات من ضبط 424 قضية تورط فيها 477 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة، شملت أكثر من 263 كيلو جرامًا من الحشيش، 37 كيلو جرامًا من البانجو، 35 كيلو جرامًا من الهيدرو، 24 كيلو جرامًا من الآيس، 11 كيلو جرامًا من الهيروين، 5 كيلو جرامات من الشابو، 4 كيلو جرامات من الإستروكس، 3 كيلو جرامات من البودر، كيلو جرام من الكوكايين، 370 جرامًا من الفودو، 110 جرامًا من الأفيون، 200 جرام من مخدر فرجينيا، إلى جانب 3756 قرصًا مخدرًا.

وفي مجال ضبط الأسلحة، تم ضبط 184 سلاحًا ناريًا بحوزة 168 متهمًا، بينها 19 بندقية آلية، و19 بندقية خرطوش، و4 طبنجات، و142 فرد خرطوش، و388 طلقة مختلفة الأعيرة، و20 خزينة، إلى جانب 270 قطعة سلاح أبيض.

كما نجحت الحملات في تنفيذ 85381 حكمًا قضائيًا متنوعًا، منها 382 حكم جناية، و27417 حكم حبس جزئي، و4876 حكم حبس مستأنف، و40501 حكم غرامة، و12205 مخالفات، إلى جانب ضبط 7 متهمين هاربين و16 متهمًا من البلطجية، وضبط 294 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21626 مخالفة مرورية متنوعة.

وخلال فحص 58 من قائدي السيارات على الطرق السريعة للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية عينات ثمانية منهم.

واتخذت الأجهزة المختصة جميع الإجراءات القانونية حيال الوقائع، مع استمرار الحملات الأمنية لضبط الخارجين على القانون وتعزيز الانضباط على الطرق.

اقرأ أيضا

كارثة جديدة في مدرسة بالتجمع.. اتهام فرد أمن بالاعتداء على أطفال في KG2

صاحب الطعن الوحيد المقبول في المرحلة الثانية: هروح عمرة وافرح ناسي (فيديو)

خيانة من أول يوم زواج.. نشوى وعشيقها يقتلان الزوج ويدفنان الجثة

احتفل بعيد ميلادها ثم قتلها.. حكاية جريمة هزت الشيخ زايد