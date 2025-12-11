التبرع بـ200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا بالموافقة على قبول الإمداد الطبي المقدم لمستشفى شفا الأطفال من مؤسسة Stichting Achet الهولندية، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأجهزة والمعدات الطبية والمستلزمات الحديثة لدعم ذوي الإعاقة البدنية والذهنية، وذلك بقيمة تقديرية تصل إلى 200 مليون جنيه.

وقدم النعماني الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لدعمهما المتواصل لمستشفياتها سوهاج الجامعية، ودورهم الهام في دفع منظومة العمل نحو التطور وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمرضى، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في الارتقاء بالقطاع الطبي بالصعيد و تطوير بنيتها الصحية بما يتوافق مع رؤية الدولة ٢٠٣٠م.

وقال النعماني، إن قرار مجلس الوزراء جاء بعد استيفاء جميع الإجراءات والضوابط، واعتماد الجهات المختصة للشحنة الطبية وإجازتها للإستخدام، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل إضافة قوية لمستشفي شفا الأطفال والذى يعد أكبر مجمع طبي للأطفال علي مستوى الجمهورية، حيث جاري البدء بالتجهيزات النهائية تمهيداً لافتتاحه للعمل كمستشفى تخصصي لخدمة أطفال جنوب الصعيد.

وأشاد النعماني بالتعاون المثمر والمستمر مع مؤسسة آخيت الهولندية والتي سوف تبدأ في نقل الشحنة الأولي من الأجهزة والمعدات الطبية بتكلفة ٤٧ مليون ٤٦٠ ألف جنيه، وجاري ارسال باقي الشحنات، موضحا أن المؤسسة سبق أن قدمت أجهزة طبية حديثة لدعم الخدمات الصحية المقدمة للأطفال المرضى وحالات ذوي الإعاقة، بتكلفة ٣٤٨ ألف يورو والتي تقدر بأكثر من ٢٠ مليون جنيه في يناير الماضي.