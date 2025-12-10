خبير: إحلال "بجاج كيوت" بـ"التوك توك" قد يستغرق 15 عامًا لهذا السبب

كيا EV5 الكهربائية تنطلق رسميًا في السوق المصري.. تعرف على أسعارها

قال اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن انتشار مركبة "بجاج كيوت" الصغيرة رباعية العجلات يمثل خطوة أكثر أمانًا وجاذبية مقارنة بمركبات "التوك توك" ثلاثية العجلات، لما تتمتع به من هيكل مغلق وأبواب ومعامل اتزان أعلى.

وأوضح مصطفى في تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن المركبة الجديدة - والمصنعة محليًا بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة إيتامكو الدولية - يمكن ترخيصها كسيارة أجرة نقل ركاب، على عكس "التوك توك" الذي لا يسمح بترخيصه.

وتعتمد "بجاج كيوت" على محرك رباعي الأشواط بسعة 217 سي سي بقوة 13 حصانًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كم/ساعة، فيما يبلغ مدى سيرها 550 كم بخزان وقود واحد (250 كم بنزين + 300 كم غاز طبيعي).

كما تأتي بطول 2752 مم، وعرض 1312 مم، وارتفاع 1652 مم، وقاعدة عجلات 1925 مم وخلوص أرضي 180 مم، وتتسع لأربعة ركاب مع تزويدها بأحزمة أمان وأقفال حماية للأطفال.

وأشار مصطفى إلى أن مصر تضم ما بين 3.5 و4 ملايين مركبة "توك توك"، وهو ما يجعل إحلالها بالكامل بالبديل الجديد مهمة قد تستغرق بين 10 و15 سنة على الأقل، نظرًا لاحتياجها إلى طاقات إنتاجية ضخمة وعدد كبير من المصانع لتغطية هذا الكم الهائل.

ودعا الخبير إلى عدم حظر "التوك توك" بشكل كامل في الوقت الراهن، والاكتفاء بقصر تشغيله على المناطق غير الحضرية مع تشديد الرقابة المرورية لحين توفير البديل المناسب.

كانت محافظة الجيزة قد أعلنت مؤخرًا عن بدء تنفيذ مبادرة لإحلال "التوك توك" بسيارات "كيوت" ضمن خطتها لتنظيم المرور وتحسين خدمات نقل الأفراد، بحسب ما أكده المهندس محمد مرعي، سكرتير عام المحافظة المساعد.

وتوفر المبادرة تسهيلات مالية تصل إلى 11 ألف جنيه، تشمل 10 آلاف جنيه تُردّ بعد ترخيص السيارة الجديدة، إضافة إلى ألف جنيه لدعم إجراءات الترخيص.

كما وضعت المحافظة منظومة كاملة تربط بين أصحاب "التوك توك" والمصانع والتجار لتسهيل عملية الاستبدال، بما يضمن دعماً للسائقين وتحسين المظهر الحضري وجودة الخدمة.

وتتوفر إمكانية ترخيص وتشغيل "بجاج كيوت" حاليًا في 7 محافظات هي: الجيزة، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، المنيا، أسوان، والإسماعيلية.

ويبلغ سعر المركبة وفقًا للمعلن من الشركة المنتجة 199.900 جنيه.