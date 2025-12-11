الوطنية للانتخابات: إنهاء ظاهرة نقاط حشد المواطنين بالعمرانية

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرفة العمليات استقبلت شكوى تتعلق بوجود نقاط حشد للمواطنين وتوجيه الناخبين للإدلاء بأصواتهم لصالح مرشح بعينه بدائرة العمرانية بالجيزة.

ورد المستشار شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بمحافظة الجيزة، خلال المؤتمر الصباحي للهيئة، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإنهاء هذه الظاهرة.

