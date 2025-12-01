تعرف على أعراض تلف "طرمبة البنزين" بالسيارة ودورها في ترشيد الإنفاق

تعد مضخة الوقود "طرمبة البنزين" واحدة من المكونات الأساسية في منظومة الوقود داخل السيارة، لما لها من دور في تشغيل المحرك، نظرًا لدورها المباشر في ضمان وصول الوقود بالكميات والضغط المناسبين. وتؤثر حالة طرمبة البنزين بشكل مباشر على أداء المحرك واستجابة السيارة.

تعتمد منظومة الاحتراق الداخلي على وجود وقود يصل إلى غرفة الاحتراق بالكمية المناسبة وفي الوقت المناسب.

وتقوم طرمبة البنزين بضخ الوقود من خزان السيارة إلى مسار الحقن أو الكربراتير، مع الحفاظ على ضغط ثابت يتيح للرشاشات أو نظام الحقن العمل بالشكل المطلوب.

الطرمبة مسؤولة بشكل مباشر عن ثبات تشغيل السيارة، حيث يؤثر أي ضعف أو خلل في ضخ الوقود على نسبة الاحتراق وجودة التسارع ونعومة الدوران. وتساعد الطرمبة السليمة على تقليل استهلاك الوقود والحفاظ على انبعاثات أقل، إلى جانب حماية مكونات أخرى مثل الرشاشات والبخاخات وفلتر الوقود، لان نقص الضغط أو زيادته بشكل غير مضبوط قد يؤدي إلى مشاكل إضافية في المنظومة.

تظهر مجموعة من العلامات التي تشير إلى احتمال وجود خلل في طرمبة البنزين، ويعد الشعور بتقطيع أو تردد في التسارع من أبرز الاعراض، نتيجة عدم وصول الوقود بالمعدل المطلوب عند الضغط على دواسة البنزين. كما قد تواجه السيارة صعوبة في التشغيل عند بداية الحركة، أو يستغرق المحرك وقتاً أطول حتى يعمل بسبب ضعف ضخ الوقود.

وقد يصحب تلف الطرمبة صدور صوت مرتفع من جهة خزان الوقود، بالإضافة إلى فقدان القدرة عند صعود المرتفعات أو أثناء الحمولة الزائدة، وهو ما يشير إلى عدم قدرة الطرمبة على توفير الضغط الكافي تحت الاجهاد. وفي بعض الحالات قد تتوقف السيارة فجأة أثناء السير إذا حدث عطل كامل في منظومة الضخ.

كما يمكن أن يظهر استهلاك أعلى للوقود أو اهتزازات غير معتادة في المحرك بسبب تغير نسب الاحتراق، الامر الذي يستدعي فحص المنظومة كاملة.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

بعد تجاوزه 200 ألف جنيه| سيارات مستعملة بديلة لـ"التوكتوك" تصلح لنقل الركاب

بعد بدء خطة الاستبدال بالجيزة.. أسعار ومواصفات "بجاج كيوت" بديل التوك توك