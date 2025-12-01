انخفاض أسعار هيونداي إلنترا AD المجمعة محليًا في ديسمبر.. وانضمام فئة جديدة

فيات إي-أوليس الفان الكهربائية تدخل السوق المصري رسميًا.. أسعار ومواصفات

فئة جديدة من هيونداي توسان تنضم إلى السوق المصري.. تعرف على سعرها

برشلونة - (د ب أ):

أعلنت شركة كوبرا الإسبانية لصناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها Raval الكهربائية الصغيرة في صيف 2026 نظير سعر يبدأ من نحو 26 ألف يورو (مليون و435 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت كوبرا التابعة لشركة سيات الإسبانية أن سيارتها Raval الصغيرة الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 155 كيلووات/210 حصان أو 166 كيلووات/226 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 290 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة Raval الصغيرة بسرعة قصوى تصل إلى 175 كلم/س.

وتتوفر للسيارة Raval الكهربائية بطارية بسعة 38 أو 56 كيلووات ساعة مع مدى سير كهربائي يصل إلى 450 كلم.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

بعد تجاوزه 200 ألف جنيه| سيارات مستعملة بديلة لـ"التوكتوك" تصلح لنقل الركاب

بعد بدء خطة الاستبدال بالجيزة.. أسعار ومواصفات "بجاج كيوت" بديل التوك توك

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟