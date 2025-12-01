هيونداي i30 الجديدة تفقد 99 ألف جنيه خلال ديسمبر.. التفاصيل

انخفاض أسعار هيونداي إلنترا AD المجمعة محليًا في ديسمبر.. وانضمام فئة جديدة

فيات إي-أوليس الفان الكهربائية تدخل السوق المصري رسميًا.. أسعار ومواصفات

كوبرا Raval الكهربائية الصغيرة تنطلق في الأسواق.. تعرف على سعرها

فئة جديدة من هيونداي توسان تنضم إلى السوق المصري.. تعرف على سعرها

أقرت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "هيونداي" Hyundai التجارية في مصر، تخفيضًا بقيمة ثابتة 99.000 جنيه بأسعار السيارة i30 موديل 2026 بنمطيها هاتشباك وفاستباك خلال شهر ديسمبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، فقد تراجعت أسعار الفئة Blaze هاتشباك من i30 إلى 1.050.000 جنيه بدلًا من 1.149.000 جنيه، والفئة Redline بات سعرها الجديد 1.250.000 جنيه مقابل 1.349.000 جنيه.

وانخفضت أسعار الفئة Blaze من هيونداي i30 فاستباك إلى 1.100.000 جنيه بعد أن كانت تباع في نوفمبر الماضي بـ1.199.000 جنيه، والفئة Redline نزل سعرها إلى 1.300.000 جنيه مقارنة بـ1.399.000 جنيه.

تعتمد هيونداي i30 الجديدة على محرك بسعة 1.5 لتر تربو MHEV بقوة إجمالية 140 حصان و253 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة DCT من 7 سرعات.

وتستطيع سيارة هيونداي الجديدة أن تقطع حتى 875 كيلومترًا استنادًا إلى طاقة المحركين البنزين بسعة خزان 50 لتر وطاقة المحرك الكهربائي.

يبلغ طول النسخة هاتشباك من هيونداي i30 الكلي 4.340 ملم والعرض 1.795 ملم، والارتفاع 1.455 ملم، والخلوص الأرضي 140 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.650 ملم.

وعن النسخة FB من هيونداي i30 فيبلغ طولها الكلي 4.455 ملم، وعرضها 1.795 ملم وارتفاعها 1.425 ملم، وقاعدة العجلات بطول 2.650 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 135 ملم.

وتقف هيونداي i30 الجديدة على إطارات رياضية بقياسات 16 بوصة أو 17 بوصة بحسب النسخة.

تقدم سيارة هيونداي الجديدة بمجموعة من وسائل الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، وستائر هوائية أمامية وجانبية ووسائد لركبة السائق بالفئات الأعلى، بالإضافة إلى نظام الاتزان الإلكتروني وفرامل مانعة للانغلاق وخاصية إيقاف السيارة بعد التصادم.

اقرأ أيضًا:

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

بعد تجاوزه 200 ألف جنيه| سيارات مستعملة بديلة لـ"التوكتوك" تصلح لنقل الركاب

بعد بدء خطة الاستبدال بالجيزة.. أسعار ومواصفات "بجاج كيوت" بديل التوك توك

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

بعد زيادة البنزين.. كل ما تريد معرفته لتحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعي؟