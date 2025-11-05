طرح فيات 500X موديل 2026 في مصر بتخفيض 185 ألف جنيه.. صور

أعلنت شركة داينامكس أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "فيات" FIAT التجارية في مصر، عن طرح موديل 2026 من السيارة 500X الجديدة بتخفيض 185 ألف جنيه مقارنة بآخر تسعير معلن للموديل السابق.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي، تقدم 500X الكروس أوفر الجديدة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 955 ألف جنيه، وضمان يمتد إلى خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

تعتمد فيات 500X الجديدة على منظومة حركة تتكون من محرك رباعي السلندرات سعة 1400 سي سي تيربو بقوة 140 حصان، وناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

وتتميز السيارة بمجموعة من أنظمة الأمان، من بينها نظام التحكم الديناميكي VDC، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مانع انزلاق الفرامل ABS، ونظام الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، بالإضافة إلى 6 وسائد هوائية وكاميرا وحساسات ركن أمامية وخلفية.

من الناحية التصميمية، تأتي فيات 500X بخمسة ألوان مختلفة، مع مظهر يجمع بين اللمسات الإيطالية الكلاسيكية والتحديثات العصرية، كما تتميز بمصابيح LED أمامية وخلفية وشبكة أمامية تحمل علامة فيات الجديدة.

أما المقصورة الداخلية، فتم تزويدها بشاشة ترفيه تدعم أنظمة أندرويد وأبل، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومقاعد مريحة، بالإضافة إلى تكييف هواء أوتوماتيك.