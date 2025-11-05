ألباين الفرنسية تطلق سيارة جديدة بثلاثة محركات.. شاهدها

بعد تخفيض شيفرولية أوبترا.. تعرف على أرخص 5 سيارات "سيدان" 2026 بمصر

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة "ألباين" (Alpine) عن إطلاق سيارتها الكهربائية A390 الجديدة، التي تعد باكورة إنتاجها من السيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض.

وأوضحت "ألباين" التابعة لشركة رينو الفرنسية أن سيارتها A390 خماسية الأبواب الجديدة تأتي بطول 4.62 متر، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 532 لترا.

ثلاثة محركات كهربائية

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة A390 الجديدة على سواعد ثلاثة محركات كهربائية، اثنين منها على المحور الخلفي. وتتضافر جهود المحركات الثلاثة لتوليد قوة تبلغ 295 كيلووات/400 حصان في الموديل الأساسي أو قوة 345 كيلووات/470 حصان في الموديل A390 GTS.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة A390 الرياضية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 3.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 220 كلم/س.

وتم تزويد السيارة A390 الكهربائية ببطارية بسعة 89 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 555 كلم.

ويمكن شحن البطارية بقدرة 11 كيلووات أو 22 كيلووات (نظير سعر إضافي) باستخدام التيار المتردد، أو بقدرة حتى 190 كيلووات باستخدام التيار المستمر.