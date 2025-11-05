انضمام أكثر من 1370 سيارة كهربائية لشوارع مصر.. وBYD سونج بلاس تتصدرها

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فى تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الرسمي، وصل عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ 21-7-2021 وحتى اكتوبر 2025 بلغت 17329 سيارة وفى شهر اكتوبر 2025 بلغت عدد المركبات 1643 من بينها 1379 سيارة كهربائية

حيث سجلت بى واى دى525سيارة واستحوذت سونج بلاس وحدها على 282 سيارة أما نيسان فجاءت فى المركز الثانى 108 سيارة واستحوزت اكس تريل على 100 سيارة وفولكس فاجن 77 سيارة وروكس 90 سيارة وبى ام دبليو 61 سيارة واحتلت (I5)على 15 سيارة ثم وشيفورولية 58 سيارة وديبال 39سيارة وشاومى 12 وشانجان 12 سيارة وسمارت 8 سيارات

وفي سياق متصل سجل التقرير ترخيص 439450 مركبة من بينها 297714بنزين و111802 سولار و12549مركبة بنزين وغاز طبيعى و1643 كهرباء .

