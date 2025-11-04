30% زيادة في تراخيص المركبات الجديدة في مصر خلال أكتوبر الماضي

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات فى تقريرها الشهري الذي يصدر بالتعاون مع مؤسسة الأهرام الرسمية، عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي عليها وترخيصها "زيرو" خلال شهر أكتوبر الماضي.

وكشف التقرير عن وصول عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 73038 مركبة، بنسبة ارتفاع 30%عن الشهر السابق كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 9263مركبة موديل 2022 و4117مركبة موديل2023 و4819مركبة موديل 2024 و28109 مركبه موديل 2025 و26730مركبه موديل 2026

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 27638سيارة ملاكي بنسبة ارتفاع 42.4%عن الشهر السابق من بينها 3961سيارة موديل 2022 و2124 سيارات موديل 2023 و2330موديل 2024 و5071موديل 2025 و14152 موديل 2026

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 37354 بإرتفاع 16.2%عن الشهر السابق من بينها 3594 دراجة موديل 2022 و 1012 دراجة نارية موديل 2023 و 1910 موديل 2024 و 21540موديل 2025 و9298دراجات موديل 2026

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 4943 سيارة بزيادة قدرها 68% عن الشهر السابق من بينها 48 سيارة موديل 2022 و 80 سيارة نقل موديل 2023 و129 سيارة موديل 2024 و 671 موديل 2025و2024 سيارة موديل 2026.

