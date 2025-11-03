ما مصير السيارات الجديدة التي تتعرض لحوادث قبل بيعها؟.. خبراء يجيبون

قبل أيام، شهد طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي حادث تصادم كبير لإحدى ناقلات السيارات ونتج عنه تضرر لـ6 سيارات جديدة كانت في طريقها من ميناء الإسكندرية إلى صالات العرض في القاهرة.

وفي خلال ساعات من وقوع الحادث أصدر جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الشركة المستوردة بيانًا بأرقام شاسيهات السيارات المتضررة، وذلك لمنع إعادة طرحها في الأسواق باعتبارها جديدة.

الحادث الذي وقع منذ أيام ليس الأول الذي يشهده السوق المصري، إذ سبق وسجلت حوادث مشابهة لسيارات جديدة لم يتم بيعها؛ ما يطرح تساؤلًا عن كيفية التعامل مع تلك السيارات المتضررة.

قال المهندس حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن السيارات التي تتعرض لأي حادث أو تلف داخل صالات العرض، سواء قبل البيع أو أثناء التخزين، تقع مسؤوليتها بالكامل على مالك المعرض.

وأضاف مصطفي في تصريح لـ"مصراوي" أن التعامل المالي مع هذه الخسائر يعتمد بشكل أساسي على وجود وثيقة تأمين شاملة تغطي المنشأة ومحتوياتها بما في ذلك السيارات، وأن بعض وثائق التأمين تتضمن أيضًا المساحات الخارجية ومناطق الانتظار إذا تم النص على ذلك بالوثيقة.

وأوضح أن وجود تأمين شامل يضمن تعويض المعرض عن أي أضرار أو خسائر، بينما في حالة غياب التأمين، يتحمل صاحب المعرض المسؤولية كاملة.

وتابع أن أي سيارة تتعرض لحادث أو تلف، حتى وإن كانت لم تسجل بعد أو لم تستخدم، تفقد صفة "الجديدة" بمجرد إصلاحها، وعليه لا يجوز تسويقها باعتبارها جديدة إطلاقًا، بل تعتبر "مستعملة" ويجب عرضها بسعر خاص، يعبر عن حالتها بعد الإصلاح، مؤكدًا أن محاولة بيعها باعتبارها جديدة يعد غشًا تجاريًا صريحًا يعاقب عليه القانون.

من جانبه، أوضح خالد سعد، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، أن الإجراءات الخاصة بحماية السيارات الجديدة من المخاطر مؤمنة بشكل دقيق منذ لحظة خروجها من الميناء وحتى وصولها إلى المعارض.

وأشار إلى أن هناك نظامين للتأمين تتبعهما الشركات، الأول تأمين يغطي عملية النقل بالكامل، بحيث تكون السيارة مؤمنة من لحظة خروجها من الميناء وحتى تسليمها للمعرض.

الثاني تأمين شامل للمخازن والمعارض والساحات، وهو ما يجعل كل السيارات داخلها مغطاة تأمينيًا بنسبة تقارب 99.9% من إجمالي الحالات.

وأكد سعد أن شركات التأمين تتحمل كافة تكاليف الإصلاح أو التعويض الناتج عن الحوادث، سواء وقعت أثناء النقل أو داخل صالات العرض.

وشدد سعد على أن التعامل مع هذه الحالات يتم في إطار من الشفافية الكاملة، موضحًا أن السيارات التي تتعرض لتلفيات كبيرة يتم تصنيفها كمركبات مستعملة، بينما في حال وقوع تلفيات بسيطة في أحد الأجزاء، يتم استبدال القطعة التالفة بأخرى جديدة مطابقة تمامًا للمواصفات الأصلية دون أي محاولة لإخفاء آثار الإصلاح.

