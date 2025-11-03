كيف تكشف على مياه الردياتير في سيارتك وتضبطها بشكل صحيح

تعد منظومة التبريد من أهم الأنظمة التي يجب متابعتها في السيارة، إذ تعمل في الحفاظ على درجة حرارة المحرك ضمن الحدود المثالية، وتمنع تعرضه للسخونة الزائدة التي قد تتسبب في أضرار كبيرة.

ويعتبر الردياتير العنصر الأساسي في هذه المنظومة الحيوية بالسيارة، لذلك فإن فحص مياه الردياتير وضبطها عند الحدود الآمنة، من الإجراءات الروتينية التي يجب المداومة عليها وتنفيذها بشكل صحيح.

إهمال فحص مياه الردياتير قد يؤدي إلى نقص السائل المسؤول عن التبريد، ما يسبب ارتفاعًا في درجة حرارة المحرك، هذا الارتفاع يتسبب بمرور الوقت في تلف جوان وش السلندر أو حدوث تشققات في كتلة المحرك.

لذلك، يجب فحص مستوى المياه بشكل دوري، خصوصًا قبل الرحلات الطويلة أو عند ملاحظة ارتفاع مؤشر الحرارة في لوحة العدادات.

قبل فتح غطاء الردياتير، يجب التأكد أولًا من أن المحرك بارد تمامًا لتجنب الإصابة من ضغط البخار الساخن. بعد ذلك، يُرفع الغطاء بحذر، ويتم التأكد من أن مستوى المياه يصل إلى العلامة المحددة داخل الخزان-القربة، أو إلى حافة العنق المعدنية في الردياتير نفسه.

إذا كان مستوى المياه منخفضًا، يتم إضافة سائل التبريد المخصص وليس الماء العادي، لأن سائل التبريد يحتوي على مواد تمنع الصدأ وتساعد على الحفاظ على درجة حرارة مستقرة للمحرك. وفي حالة الضرورة القصوى يمكن إضافة القليل من الماء المقطر فقط لحين الوصول إلى مركز الصيانة.

يجب الحفاظ على مستوى مياه الردياتير بين علامتي "Min" و"Max" الموجودة على الخزان -القربة، مع التأكد من عدم امتلاء الخزان أكثر من اللازم. كما يُنصح بمراقبة لون السائل؛ فإذا لاحظت تغيرًا إلى اللون البني أو وجود شوائب، فهذا مؤشر على وجود صدأ أو تسرب، ويجب فحص النظام بالكامل لدى مختص.

اقرأ أيضًا:

تخفيض أسعار روكس 001 الجديدة قرابة نصف مليون جنيه بمصر

قبل نهاية أكتوبر.. أرخص سيارة أوروبية زيرو في مصر بأقل من 695 ألف جنيه

التراجع الثاني في أقل من شهر.. تخفيض أسعار كايي X3 برو 10 آلاف جنيه بمصر