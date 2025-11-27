إعلان

تفاصيل مزاد حكومي لبيع سيارات هيونداي أفانتي وكيا سول وشيفرولية تراكس

كتب : مصراوي

06:14 م 27/11/2025
أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، عن موعد وتفاصيل جلسة مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات (الملاكي) من مصادر ومتروك جمارك بورسعيد.

وبحسب الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، تقام جلسة المزاد يوم الخميس 4 ديسمبر المقبل في تمام الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

يضم المزاد بحسب المذكور بكراسة الشروط والمواصفات سيارات ملاكي: (هيونداي أفانتي 2007 - كيا سول 2014 - شيفرولية تراكس 2013 - هيونداي أفانتي 2008 - كيا فورتي 2013 - هيونداي أفانتي 2005 - هيونداي أفانتي 2009.

وأوضحت اللجنة المشرفة على المزاد أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة قابلة للترخيص، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

لمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)

