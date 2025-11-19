قبل أيام، أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن موعد عقد جلسة مزاد علني لبيع "لوطات" سيارات ركوب "ملاكي" من مهمل ومصادر ومتروك جمارك موانئ السويس ونويبع البحري.

وتقام جلسة المزاد بحسب المعلن من الهيئة المركزية للمبيعات المشرف على البيع، في الـ12 ظهر يوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر الجالي، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضية بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ويتاح للبيع وفقًا للمذكور بكراسة الشروط والمواصفات الخاص بالمزاد، 27 سيارة ركوب "ملاكي" مستعملة للبيع لأعلى سعر، أبرزها (شيفرولية أفيو 2018 - سوزوكي سويفت 2015 - كيا سيراتو 2010 - هيونداي إلنترا 2011 - بي إم دبليو M5 2006 - هيونداي توسان 2016 - مرسيدس C180 2010 - كيا K3 2015).

كما يتوفر للبيع سيارات (ميتسوبيشي لانسر 2014 - هيونداي i10 2012 - ميتسوبيشي لانسر 2010 - كيا سيراتو 2016 - تويوتا كورولا 2013 - مرسيدس C200 2011 - سوزوكي SX4 2011 - مرسيدس E280 2002 - كيا سيراتو 2012).

وأشارت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن جميع المركبات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة، والبيع طبقًا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

ويشترط لدخول المزاد شراء كراسة الشروط وقيمتها 400 جنيه وتباع بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية في أبراج وزارة المالية بامتداد شارع رمسيس برج 2؛ وقيمتها لا ترد في حال عدم الحصول على أي من المعروض بالمزاد.

