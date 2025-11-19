نيويورك - (أ ب):

قررت شركة صناعة السيارات اليابانية هوندا استدعاء أكثر من 256.6 ألف سيارة طراز أكورد الهجين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بسبب خلل في البرمجة قد يؤدي إلى فقدان مفاجئ لقوة الدفع.

ووفقًا لوثائق نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية الأمريكية، يشمل الاستدعاء بعض سيارات هوندا أكورد الهجين من طرازات 2023 و2025. وقد يتسبب هذا الخلل في إعادة ضبط جزء من البرنامج الداخلي لهذه السيارات أثناء القيادة، مما يزيد من خطر الاصطدام أو الإصابة.

ولمعالجة هذا الخلل، سيعيد وكلاء هوندا برمجة البرنامج مجانا. وأشار تقرير الإدارة الوطنية للسلامة المرورية إلى أنه من المقرر إرسال خطابات إشعار إلى أصحاب السيارات المستهدفة في 5 يناير المقبل.

من غير الواضح ما إذا كان حل مشكلة البرمجة سيكون متاحا قبل ذلك التاريخ. وتواصلت وكالة أسوشيتد برس مع ممثلي شركة هوندا في الولايات المتحدة لمزيد من المعلومات اليوم الثلاثاء.

في غضون ذلك، يمكن للسائقين أيضا التأكد مما إذا كانت سيارتهم مشمولة بهذا الاستدعاء، والعثور على مزيد من المعلومات باستخدام موقع الإدارة الوطنية للسلامة المرورية أو أداة البحث عن الاستدعاء من هوندا

تقدر هوندا أن 0.3% من أصل 256.603 سيارات أكورد الهجين التي تستدعيها تعاني من هذه المشكلة، والتي تؤثر على وحدة المعالجة المركزية لمنظومة التحكم المتكاملة في السيارة، وفقًا لتقرير الاستدعاء الصادر عن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية في بيان صدر الثلاثاء، وقالت شركة هوندا إن "خطأ في البرمجة من قبل أحد الموردين" تسبب في الخلل.

وتلقت شركة صناعة السيارات تقريرًا عن المشكلة لأول مرة في مارس 2024، وفقًا لتقرير الاستدعاء، وحققت في المشكلة على مدار العام الماضي. واعتبارًا من 6 نوفمبر، تلقت شركة هوندا 832 مطالبة بالضمان - ولكن لم ترد أي تقارير عن إصابات ذات صلة بين منتصف ديسمبر 2022 ونهاية أكتوبر الماضي.