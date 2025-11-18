بالأسعار.. إم جي G50 تدخل في منافسة مع ميتسوبيشي إكسباندر 7 راكب بمصر

أطلقت شركة نيسان مصر، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، الجيل الثالث الجديد كليًا من السيارة "قشقاي" Qashqai الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية في السوق المحلي.

وأعلنت نيسان مصر أن قشقاي الجديدة ستقدم لعملاء السوق المصري بحزمة كبيرة من التحسينات التقنية التي تعزز الأداء، وسعرها الرسمي 1.884.000 جنيه

يعتمد الجيل الثالث الجديد من قشقاي على منظومة e-Power محدثة تقدم قدرة تعادل 200 حصان بزيادة 14 حصانا مقارنة بالجيل السابق، مع عزم أقصى يصل إلى 300 نيوتن.متر، وهي تحقق تسارع أفضل واستجابة أسرع لدواسة الوقود.

وتم تحسين الأداء العام لسيارة نيسان الجديدة من خلال إعادة ضبط برمجيات التحكم في توزيع الطاقة بين المولد والمحرك الكهربائي.

كما شهد الجيل الجديد من نيسان قشقاي بحسب الشركة المصنعة انخفاضا ملحوظا في صوت التشغيل بفضل تحسين العزل وتقليل ذبذبات عمل المولد، وهو ما جعل المقصورة أكثر هدوء.

يقدم الجيل الأحدث مدى قيادة يصل إلى 1.200 كيلومتر بخزان وقود واحد، مدعومًا برفع كفاءة الاحتراق وتحسين الديناميكا الحرارية للمولد وتقليل الفاقد الحراري، ما يسهم في خفض استهلاك الوقود مقارنة بالجيل السابق.

وطورت نيسان في هذا الإصدار نظام e-Pedal Step ليكون أكثر انسيابية داخل الطرق المزدحمة، مما يسهل التحكم في التباطؤ والتسارع عبر دواسة واحدة.

كما تم تطوير نظام التعليق والتوجيه وتحديث إدارة الطاقة بين لضمان حركة أكثر سلاسة، مع تقليل أي اهتزازات قد تنتقل إلى المقصورة. كما أضافت نيسان إلى النسخة الجديدة سقف بانورامي لأول مرة بطراز قشقاي محليا.