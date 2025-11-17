لأصحاب سيارات "أكل العيش" ..مزايا زيوت شل لحماية محركات الشاحنات

تزداد ضغوط التشغيل على محركات الشاحنات والمعدات الثقيلة مع ساعات العمل الطويلة والحمولات الكبيرة، وهو ما يجعل اختيار زيت المحرك عاملاً حاسماً في الحفاظ على كفاءة الأداء وتقليل الأعطال. وفي هذا الإطار، تقدم شِل مجموعتها الشهيرة ريمولا التي تعتمد على تقنية تكيفية معدّة خصيصاً للتعامل مع أصعب ظروف التشغيل، مع ضمان حماية فعالة للمكونات الداخلية وتحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الوقود.

تعتمد زيوت شل ريمولاعلى تركيبة مبتكرة تستجيب للتغيرات الحرارية والميكانيكية داخل المحرك، ما يمنح السائقين وأصحاب أساطيل النقل طبقة حماية قوية ضد التآكل. ورغم اللزوجة المنخفضة التي تساعد على تحسين كفاءة استهلاك الوقود، إلا أن هذه الزيوت توفر مقاومة عالية للعوامل المؤثرة داخل غرف الاحتراق، خصوصاً الأحماض الناتجة عن عملية الاحتراق في محركات الديزل.

وتشكل مقاومة الأحماض أحد أهم أدوار هذه الزيوت، حيث قد تتسلل أحماض الاحتراق إلى علبة المرافق، ومع الزيوت منخفضة الجودة تتعرض الأجزاء المعدنية لتآكل يؤدي إلى أعطال خطيرة. لكن تركيبة ريمولا تتضمن مواد مضادة للأكسدة تتفاعل كيميائياً مع الأحماض لتحييدها قبل وصولها إلى الأجزاء الحيوية، ما يحافظ على سلامة المحرك لفترات أطول.

وفي فئة الزيوت المتقدمة، توفر شِل ريمولا ادفانس حلولاً متعددة الدرجات صممت خصيصاً للمركبات الحديثة التي تعمل على الطرق الطويلة أو داخل المدن، حيث تمنح ثباتاً في الأداء وتحمّلًا عاليًا لتفاوت درجات الحرارة والسرعات، إضافة إلى تقليل الاحتكاك الداخلي ما ينعكس مباشرة على عمر المحرك.

أما زيوت ريمولا للتوفير في الوقود مثل ريمولا R5 E، فتركز على دعم أصحاب الشاحنات في خفض تكاليف التشغيل عبر تحسين كفاءة استهلاك الوقود، مع الحفاظ على مستويات الحماية ذاتها. وقد أثبتت هذه الفئة قدرتها على تحقيق وفورات حقيقية في الوقود، مما يجعلها خياراً اقتصادياً دون التضحية بالاعتمادية.

وتقدم شِل أيضاً زيوت ريمولا أحادية الدرجة، الموجهة للمركبات القديمة أو للمعدات التي تعمل خارج الطرق السريعة، حيث لا تزال هذه الفئة مطلوبة في قطاعات مثل الزراعة والتشغيل الصناعي.

ولمساعدة المستخدمين في اختيار الزيت الأنسب، توفر الشركة أداة Shell LubeMatch التي تتيح تحديد المنتج الملائم لطراز المحرك وظروف التشغيل بسهولة، لضمان الحصول على أعلى مستوى من الكفاءة والحماية.