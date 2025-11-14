للمقبلين على الشراء.. أرخص سيارة زيرو تقدمها فولفو في مصر

طرح ألفا روميو ستيلفيو موديل 2026 في مصر رسميًا.. تبدأ من 3.6 مليون جنيه

تقدم مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة فولفو في مصر، السيارة EX30 الكهربائية الجديدة كأرخص طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر نوفمبر الجاري.

تقدم فولفو EX30 الكهربائية الجديدة في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من 1,699,000 جنيه للفئة الأولى، و1,799,000 جنيه للفئة الثانية، و1,950,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أرخص سيارة تقدمها فولفو بمصر:

وتتوفر فولفو EX30 التي تعد أصغر سيارات العلامة محليًا بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصان ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

على مستوى المقصورة، تتميز السيارة بلمسات عصرية وتقنيات متطورة، أبرزها شاشة تحكم لمسية كبيرة بقياس 12 بوصة، تدير كافة أنظمة السيارة وتعرض معلومات القيادة والطقس.

كما تتيح فولفو خاصية NFC التي تمكن السائق من استخدام هاتفه كمفتاح للسيارة، حتى عند إغلاق الهاتف، ما يسهل أيضًا مشاركة السيارة مع العائلة أو الأصدقاء دون الحاجة لتسليم المفتاح فعليًا.

تدمج السيارة نظام خرائط جوجل المدمج الذي يساعد السائق في تحديد موقع السيارة عند ركنها، ما يعزز الراحة والسهولة.

وتتوفر EX30 بكسوة داخلية قماشية بألوان مزدوجة مع تطريزات أنيقة، إلى جانب خمسة خيارات للألوان الخارجية.

تشمل الأسعار ضمانًا لمدة 3 سنوات أو 150 ألف كم، وضمانًا على البطارية لمدة 8 سنوات أو حتى 160.000 كيلومتر، بالإضافة إلى 3 سنوات من الصيانة المجانية أو 100.000 كيلومتر.

