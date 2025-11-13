أعلنت شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، عن طرح نسخة "الشاسيه" من السيارة نافارا بيك آب موديل 2026 خلال شهر نوفمبر الجاري.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي للعلامة اليابانية فإن نيسان نافارا "شاسيه" أصبحت الأرخص بين فئات السيارة المختلفة، إذ يبلغ سعرها الرسمي 1.160.000 جنيه.

وفي السياق أعلن الوكيل عن عروض خاصة على أسعار الفئات المتوفرة حاليًا من نافارا، حيث تم تخفيض النسخة فردية الكابينة بواقع 201 آلاف جنيه، وبذلك تصبح أسعارها تبدأ من 1.199.000 جنيه بدلًا بـ1.400.000 جنيه.

كما تراجعت أسعار النسخة زوجية الكابينة من نيسان نافارا بقيمة 550 ألف جنيه لتبدأ من 3.775.000 جنيه بدلًا من 4.325.000 جنيه.

تعتمد نيسان نافارا الجديدة على محرك ديزل سعة 2.5 لتر تيربو، يولد في الفئات القياسية قوة 161 حصانًا مع عزم دوران 403 نيوتن/متر، بينما ترتفع القوة في فئات الكابينة المزدوجة الأعلى (SE وLE) لتصل إلى 187 حصانًا مع عزم 450 نيوتن/متر.

ويتوفر للسيارة ناقل حركة يدوي من 6 سرعات في معظم الفئات، إلى جانب خيار ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات للفئات الأعلى تجهيزًا.

تقدم نيسان نافارا قدرة تحميل تصل إلى 1182 كجم تقريبًا في نسخة Single Cab الكابينة المفردة، لتناسب طبيعة الأعمال والنقل التجاري، بينما تأتي نسخة Double Cab الكابينة المزدوجة بقدرة تحميل تصل إلى 1200 كجم تقريبًا، مع توفير مقاعد خلفية عملية لعدد أكبر من الركاب.

زودت نيسان نافارا الجديدة بمجموعة من تقنيات الأمان تشمل نظام الفرامل المانعة للانزلاق (ABS)، التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، نظام التحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة على صعود المرتفعات ونزول المنحدرات. كما تتوفر كاميرا خلفية وحساسات ركن في الفئات الأعلى، لتسهيل القيادة في المدن والمناطق المزدحمة.

على مستوى المقصورة، ركزت نيسان على تحسين مستوى العزل الصوتي وجودة المواد، خصوصًا في نسخة الكابينة المزدوجة، التي تأتي أيضًا بمكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق في الفئات الكاملة، مع تجهيزات إضافية تعزز من تجربة القيادة اليومية.