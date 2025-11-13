" المستعمل يواصل الانهيار".. 5 سيارات بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

تويوتا تكشف عن نسخة كهربائية من "هايلوكس" وتعلن موعد طرحها بالأسواق.. صور

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة تراجع كبير بأسعار السيارات الزيرو، وهو ما انعكس بشكل على سوق المستعمل ودفع العديد من المشترين لإعادة النظر في قرارات الشراء خلال الفترة الحالية.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر خلال الآونة الأخيرة، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق المستعمل خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

في التقرير التالي أسعار 5 سيارات مستعملة في السوق المحلي، يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء، وتبدأ الأسعار من 130 ألف جنيه

ونستعرض من خلال تقرير التالي هذه السيارات:

رينو لوجان

تقدم الفئتين الأولى والثانية بناقل حركة يدوي من 5 سرعات مرتبط بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان

أما الفئتين الثالثة والرابعة فتعتمدان على نفس المحرك المتاح بالفئتين الاولى والثانية، باختلاف أنهما مزودتان بناقل حركة أوتوماتيك

ويبلغ متوسط أسعار رينو لوجان فى سوق المستعمل 280 ألف جنيه .لموديل 2016

شيفرولية لانوس

تستمد السيارة طاقتها من محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 86 حصان وناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

يأتي المتوسط السعري لسيارة شيفرولية لانوس سيدان 2019 بسوق المستعمل الإلكتروني 340 ألف جنيه.

شيفرولية أفيو

تأتى السيارة شيفرولية "أفيو" مزودة بمحرك سعة 1.5 لتر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 نقلات، بقوة 110 حصان

تقدم شيفروليه "أفيو" طراز 2017 في سوق المستعمل بمتوسط سعري 300 ألف جنيه، ويحدد سعر السيارة الحالة الفنية والكماليات.

هوندا سيفيك

توفر هوندا سيفيك موديل 2009 بمحرك قوي على الطريق ويحقق لها ثبات عالي على الطريق و هو محرك VTIC 1600 سي سي من 4 سلندر يولد 140 حصان مع نظام التحكم بالصمامات الذي يجعل أداء المحرك أفضل وتحكم متواصل بتوقيت فتح الصمامات ونظام ذكي لتحسين الأداء مع قلة في الانبعاثات.

ويبلغ متوسط أسعار هوندا سيفيك موديل 2009 فى سوق سيارات المستعمل بسعر 500 ألف جنيه.

فيات سيينا

تتوفر السيارة فيات سيينا بمحركين، الأول بسعه 1400 سي سي والثاني بمحرك سعة 1600 سي سي، و تأتي بموديلات بداية من 2000 حتى 2004، بالإضافة إلى ناقل حركة مانيوال فقط ولم يصدر منها ناقل حركة أوتوماتيك.

يبلغ متوسط أسعار فيات سيينا موديل 2001 المزودة بمحرك 1.6 لتر بين 130 ألف جنيه، وتصل إلى 190 ألف جنيه ويتحكم في السعر الحالة الفنية للسيارة.

