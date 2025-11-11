تستعد شركة عربيات إيجيب، الوكيل الرسمي لعلامة KGM الكورية في السوق المصري، إلى طرح السيارة "KGM أكتيون" التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات خلال ساعات والتي تأتي منافساً مباشرًا لعدد من السيارات المتوفرة محليًا أبرزها بيجو 5008 و سكودا كودياك، أحدث سيارات فولكس المقدمة محليً تايرون.

من المقرر أن تقدم KGM أكتيون التي ستتاح لأول مرة محليًا بمحرك بنزين تربو بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تصل إلى 163 حصانًا وعزم دوران يبلغ 280 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، مع نظام جر أمامي في الفئات الأساسية ودفع رباعي بالفئات الأعلى تجهيزًا.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 191 كيلومترًا في الساعة، فيما يصل متوسط استهلاك الوقود إلى حوالي 8.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبلغ طول السيارة 4.74 متر، وعرضها إلى 1.91 متر، وارتفاعها يبلغ 1.67 متر، في حين تمتد قاعدة العجلات إلى 2.68 متر، ما يوفر اتساعًا مناسبًا للمقصورة الداخلية، بمساحة تكفي لخمس أشخاص. تبلغ سعة صندوق الأمتعة حوالي 668 لترًا قابلة للزيادة حتى 1568 لترًا عند طي المقاعد الخلفية.

تأتي أكتيون مزودة بأنظمة مساعدة للقيادة تشمل نظام الثبات الإلكتروني ووسائد هوائية متعددة، إلى جانب نظام للتحكم في الثبات أثناء المنحدرات. كما يتوفر في السيارة نظام قيادة متغير يوفر عدة أنماط للقيادة من بينها العادي والرياضي ووضع الشتاء.

النسخ الأعلى تجهيزًا من أكتيون تحصل على شاشة وسطية كبيرة للنظام الترفيهي وشاشة رقمية للعدادات مع دعم لأنظمة الاتصال الذكي، وعجلات رياضية بقياسات تصل إلى 20 بوصة.

وتقدم السيارة عالميًا بتجهيزات أمان شاملة تضم، نظام الثبات الإلكتروني (ESP)، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ومكابح الطوارئ التلقائية، بالإضافة إلى وسائد هوائية متعددة.

