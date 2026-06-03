أنهت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جميع استعداداتها لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2025 ـ 2026، التي تبدأ غدًا الخميس، الموافق 4 يونيو 2026، بمشاركة 214 ألفًا و367 طالبًا وطالبة داخل 746 لجنة امتحانية موزعة على 35 إدارة تعليمية بمختلف أنحاء المحافظة.

تعليم القاهرة تنهي استعداداتها لامتحانات الشهادة الإعدادية



وأكدت الدكتورة همت إسماعيل أبو كيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، رفع درجة الاستعداد إلى أقصى مستوياتها لضمان خروج الامتحانات بصورة تليق بأبناء العاصمة، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة التعليمية والإدارية تعمل وفق خطة متكاملة تستهدف توفير بيئة امتحانية آمنة ومنضبطة تحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلاب.

وأوضحت مدير تعليم القاهرة أن الامتحانات تنطلق غدًا بأداء الطلاب مادتي الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الفنية، وسط متابعة ميدانية دقيقة وإجراءات تنظيمية وأمنية مشددة، مع توفير الأجواء المناسبة التي تساعد الطلاب على التركيز وأداء الامتحانات في هدوء وطمأنينة.

وأضافت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات يبلغ 214 ألفًا و367 طالبًا وطالبة، منهم 110 آلاف و148 طالبًا، و104 آلاف و219 طالبة، مؤكدة أن حق الطالب في أداء الامتحان مكفول بالكامل، وأنه لن يتم حرمان أي طالب من دخول الامتحان طالما التزم بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية.

وشددت على تفعيل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، وربطها إلكترونيًا على مدار الساعة لمتابعة سير الامتحانات ورصد أي ملاحظات أو أحداث طارئة والتعامل معها بشكل فوري، بما يضمن انتظام العمل داخل جميع اللجان.

توجيهات رقابية مكثفة



كما وجهت بضرورة الوجود الميداني المستمر لقيادات الإدارات التعليمية داخل اللجان، والمتابعة اللحظية لسير الامتحانات، والتعامل بحسم مع أي مخالفة أو محاولة للإخلال بالانضباط، مع التأكيد على توفير المعاملة اللائقة للطلاب وأولياء الأمور والعاملين طوال فترة الامتحانات.

وأكدت الدكتورة همت أبو كيلة تطبيق القرار الوزاري الخاص بحظر اصطحاب الهواتف المحمولة داخل اللجان سواء للطلاب أو المعلمين أو العاملين، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين، تنفيذًا للكتاب الدوري رقم (8) لسنة 2024، حفاظًا على نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

واختتمت مدير تعليم القاهرة برسالة طمأنة إلى أولياء الأمور، مؤكدة أن المديرية أتمت جميع الاستعدادات اللازمة وأن منظومة الامتحانات تسير وفق خطة دقيقة ومتكاملة، متمنية لجميع الطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني.