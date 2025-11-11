إعلان

بوليستار تُدمج التوجيه المباشر للمسارات من خرائط جوجل في نظام الملاحة

كتب : مصراوي

11:22 ص 11/11/2025

9 بوليستار 4 الجديدة

ستوكهولم (د ب أ)

أعلنت شركة بوليستار عن دمج ميزة التوجيه المباشر للمسارات من خرائط جوجل في نظام الملاحة في سيارتها 4 الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة SUV الكوبيه.

وأوضحت الشركة السويدية أنها تستخدم تقنية التصور المباشر للمسارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وعرضها على شاشة قائد السيارة بحجم 2ر10 بوصة، مما يساعد قائد السيارة على التنقل، خاصةً في ظروف المرور المعقدة.

وباستخدام الذكاء الاصطناعي من جوجل في السيارة، تكتشف هذه الميزة المسار، الذي تسير فيه السيارة من خلال تحليل عناصر الطريق مثل علامات المسارات وإشارات المرور، والتي تلتقطها إحدى الكاميرات الموجهة للأمام في السيارة 4.

وتوفر ميزة التوجيه إشارات مرئية وصوتية لمساعدة قائد السيارة على تغيير المسارات في الوقت المناسب. ويتم عرض هذه الميزة في عرض جديد يُبرز جميع المسارات الممكنة لخط السير المختار، بما في ذلك المسار، الذي تسير فيه السيارة حاليا.

بوليستار

