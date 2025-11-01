ألفا روميو تطلق Junior الجديدة.. تبدأ من 30 ألف يورو

بعد طرح أرك فوكس T1.. قائمة بأرخص 5 سيارات كهربائية في مصر

روما - (د ب أ):

أعلنت شركة ألفا روميو عن إطلاق سيارتها Junior ، التي تنتمي إلى فئة SUV الصغيرة، بخطي تجهيزات جديدين، هما:Sprint وTi.

خط التجهيزات Sprint

وأوضحت الشركة الإيطالية أن خط التجهيزات Sprint الجديد يأتي بلمسات رياضية واضحة تشمل عناصر خارجية باللون الأسود اللامع وزجاجا خلفيا معتما، بينما تضفي المواد الداخلية مثل الجلد الصناعي الأزرق الداكن والأقمشة ثنائية اللون مع شعار الثعبان المطرّز على المقاعد الأمامية طابعا أكثر جرأة، فضلا عن ذلك توفر النسخة أجواء إضاءة محيطية ملوّنة، ودواسات من الألومنيوم وفرش أرضية مخصّص، إلى جانب إضافة نظام الملاحة إلى حزمة المعلومات والترفيه.

خط التجهيزات Ti

أما خط التجهيزات Ti فيركّز بشكل أكبر على الفخامة والراحة؛ حيث تأتي بمقاعد مغطاة بمزيج من الجلد الصناعي والقماش، مع تدفئة للمقاعد الأمامية ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيا مع وظيفة التدليك.

وتشمل التجهيزات أيضا عجلة قيادة مكسوّة بالجلد وأرضية صندوق أمتعة قابلة للضبط في ثلاث وضعيات.

ويُتاح خط التجهيزات هذا أيضا مع باقة رياضية جديدة تتضمن مقاعد Performance بمواد فاخرة مثل ألكانتارا والجلد الصناعي، إضافة إلى بدالات نقل الحركة في النسخ الهجينة.

وتتيح الشركة الإيطالية باقة تقنية اختيارية لجميع خطوط التجهيزات، تضم كشافات Matrix LED وأنظمة مساعدة السائق للقيادة الآلية من المستوى الثاني وبابا خلفيا كهربائيا مع مستشعر حركة القدم، بالإضافة إلى كاميرا خلفية بزاوية 180 درجة ومستشعرات صف بزاوية 360 درجة ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح.

وتتوفر السيارة بمحرك بنزين بسعة 2ر1 لتر وبقوة 145 حصان (مع خيار الدفع الكلي) ومحرك كهربائي بقوة 156 حصان في نسخة Elettrica، إلى جانب النسخة الأقوى Veloce بقدرة 280 حصان.

وتبدأ أسعار السيارة Junior من نحو 30 ألف و450 يورو.