ما السيارة التي وضعت نيسان في صدارة المبيعات بمصر 2025؟

تعد سكودا 110 R واحدة من أبرز الأيقونات في تاريخ العلامة التشيكية، إذ كانت في سبعينيات القرن الماضي حلمًا لعشاق السيارات الرياضية بفضل تصميمها الأنيق وأدائها المتميز، كما شكّلت قاعدة لعدد من طرازات سكودا المخصصة للسباقات.

وبعد أكثر من خمسين عامًا على ظهورها الأول، يعيد المصمم ريتشارد شفيك من فريق سكودا ديزاين إحياء هذه الأسطورة برؤية عصرية بالكامل، وذلك من خلال نسخة اختبارية تحاكي المستقبل.

يقول شفيك: "كنت دائمًا مفتونًا بالسيارات الأنيقة ذات التفاصيل البسيطة والأحجام النقية، وهذا ما تجسده 110 R بامتياز. لم أرغب في إعادة إنتاجها بشكل رجعي، بل سعيت لتصميم جديد يحافظ على روح الأصل مع لمسات حديثة مبتكرة."

جاءت النسخة الحديثة محافظة على الهوية الرياضية والأناقة الكلاسيكية، بفضل الأسطح النظيفة وخلو التصميم من التعقيدات البصرية، مع إضافات مستوحاة من عالم السباقات مثل الرفارف العريضة، وقفص الحماية الداخلي، والعجلات المزودة بقفل مركزي.

كما استلهمت فتحات التهوية الجانبية من مداخل هواء المحرك في الطراز الأصلي، لتعمل هنا على تبريد بطاريات النسخة الكهربائية.

وتتجلى اللمسة المستقبلية في عناصر عدة، منها الكاميرات الصغيرة بدل المرايا الجانبية، والمصابيح المخفية تحت أغطية تنزلق عند التشغيل، إضافة إلى شعار سكودا المضيء والموجود في المقدمة والمؤخرة وحتى على الأغطية الهوائية للعجلات.

استخدم شفيك مزيجًا من الرسم اليدوي والنمذجة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتجسيد تصميمه، مؤكدًا أن المشروع بالنسبة له هو رسالة حب لسيارة سكودا 110 R التي تجمع بين الأناقة والروح الرياضية.

يذكر أن النسخة الأصلية من سكودا 110 R صنعت بين عامي 1970 و1980، وكانت مزودة بمحرك خلفي بسعة 1.1 لتر بقوة 45.6 كيلووات، مع وزن لا يتجاوز 880 كجم وسرعة قصوى بلغت 145 كم/س، مما جعلها أساسًا لطرازات السباق الشهيرة مثل سكودا 130 RS.