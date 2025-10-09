بالصور.. زيكر تكشف عن النسخة الأحدث من سيارتها 001 الكوبيه الفاخرة

7 سيارات "أوتوماتيك" في مصر لا تتجاوز أسعارها مليون جنيه.. تعرف عليها

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة زيكر (Zeekr) الصينية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها الكهربائية 001 الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الكوبيه الفاخرة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الكهربائية 001 الجديدة تأتي بطول 4.98 متر وعرض 2.0 متر وارتفاع 1.5 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.0 متر.

مقصورة داخلية فاخرة

وتتمتع السيارة الكوبيه بمقصورة داخلية فاخرة تحمل الاسم “Starry Sky Concert Hall”؛ حيث تشتمل على شاشة مركزية دوّارة بحجم 16 بوصة وشاشة عدادات رقمية بحجم 13.02 بوصة، وشاشة تحكم خلفية بحجم 8 بوصات، بالإضافة إلى شاشة AR-HUD بحجم 93.3 بوصة.

ولتعزيز الإحساس بالفخامة، تم تزويد السيارة الجديدة بنظام صوتي فائق، مع كسوة جلد نابا الفاخر وألكانتارا في العديد من الأسطح الداخلية، فضلا عن مقاعد خلفية كهربائية قابلة للإمالة حتى 125 درجة ومسند للأرجل يمتد حتى 35 سم، إلى جانب وظائف التدليك الرقمية (20 منطقة أمامية و12 خلفية).

أما السقف الزجاجي البانورامي فيعرض تشكيلات للنجوم يمكن التحكم بها عبر الشاشة الخلفية.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على تقنية 900 فولت، وتتوفر بنظام دفع خلفي بقوة503 حصان أو بنظام دفع رباعي بقوة 925 حصان مع بطاريات بسعة تصل إلى 103 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 810 كلم.

وفي أحسن الأحوال تتسارع الكوبيه الكهربائية من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2.8 ثانية فقط، في حين تقف سرعتها القصوى على أعتاب 280 كلم/س.