لماذا يهدد التحول إلى الكهرباء توكيلات السيارات الصينية الكبرى؟

بكين - (د ب أ):

صارت توكيلات السيارات الصينية في حاجة ماسة للمساعدة المالية حيث تسببت حرب الأسعار المستمرة منذ أمد طويل والزيادة السريعة في قدرة إنتاج المركبات الكهربائية في معاناتهم بشدة من أجل النجاة، وفقا لما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأربعاء.

وأثر تحول البلاد لاستخدام السيارات الكهربائية كثيرا في نموذج التوكيلات التقليدي، حيث كانت تعني مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود من إنتاج الشركات التقليدية تحقيق أرباح جيدة، خاصة في قطاع السيارات الفارهة، وفقا لكوي دونجشو، الأمين العام لرابطة سيارات الركاب الصينية.

لكن التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية جلب فائضا في القدرة الإنتاجية والمنافسة الحادة التي شهدت خفض تجار للأسعار، الأمر الذي قلص الأرباح.

وكتب كوي في منشور عبر موقع "وي تشات" اليوم الثلاثاء: "تتعرض المبيعات الجديدة للسيارات لدى التجار حاليا لخسائر فادحة. وينتشر العمل في ظل تدفق نقدي سلبي ومخاطر انهيار التدفق النقدي. ومن الصعب النجاة من هذه المعركة من أجل البقاء".