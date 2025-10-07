طرح موتوسيكل باجاج Pulsar 150 الجديد في مصر بتخفيض 4900 جنيه

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "باجاج" BAJAJ التجارية في مصر، عن طرح الدراجة النارية "Pulsar 150" الجديدة خلال شهر أكتوبر الجاري بتخفيض قدره 4.900 جنيه.

وكشف الوكيل المحلي للعلامة الهندية عن بيع "موتوسكيل" باجاج بلسر 150 موديل 2025 بسعر 68.000 جنيه بدلًا من 72.900 جنيه؛ ولفت إلى أن هذه الأسعار متاحة لفترة محدودة أو حتى نفاد الكمية.

يعتمد موتوسيكل باجاج بلسر الجديد على محرك بنزين سعة 150 سي سي دفع خلفي بقوة 14 حصان عند 8500 لفة في الدقيقة، مع عزم أقصى 13.25 نيوتن متر عند 6500 دورة في الدقيقة، ويرتبط بناقل حركة مانيوال من 4 سرعات؛ وخزان وقود بسعة 15 لترًا.

ويعتمد Pulsar 150 على نظام تبريد هوائي، مع تعليق أمامي تلسكوبي وخلفي مزدوج مزود بممتصات غازية للتعامل مع الطرق غير الممهدة، أما نظام الفرامل فيأتي بقرص أمامي بقطر 260 مم مع فرامل خلفية طبلة.

يبلغ طول الموتوسيكل الكلي 2.035 مم، وعرضه 750 مم، وارتفاعه 1.115 مم، مع قاعدة عجلات تبلغ 1.345 مم وخلوص أرضي قدره 165 مم، والوزن الإجمالي 150 كجم تقريبًا.

يعتمد باجاج بلسر 150 على إطارات بدون أنبوب (Tubeless) بقياس 17 بوصة أمامي وخلفي، مع نظام كهربائي بجهد 12 فولت ومصابيح أمامية بقدرة 35/35 واط تدعم ميزة تشغيل المصباح التلقائي (AHO) لتحسين الرؤية والأمان أثناء القيادة الليلية.

