سيارة صينية "زيرو" في مصر بقوة 400 حصان.. تعرف على سعرها

تقدم شركة ألكان أوتو، التابعة لمجموعة المصرية العالمية للسيارات EIM، سيارتها بايك BJ30 بنسخة رباعية الدفع بقوة 400 حصاناً.

تميز بايك BJ30 بأبعاد يبلغ طولها 4730 ملم، وعرضها 1910 ملم، وارتفاعها 1790 ملم، مع قاعدة عجلات بطول 2820 ملم، وأقصى خلوص أرضي يصل إلى 215 ملم.

تقدم السيارة خيارين من المحركات. الأول محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر تيربو، ينتج 185 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 280 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة مزدوج القابض (DCT) من 7 سرعات. استهلاك الوقود لهذا المحرك يبلغ 8 لترات لكل 100 كم.

أما الخيار الثاني فهو نظام هايبرد، حيث يعمل بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر تيربو بقدرة 154 حصان وعزم دوران 230 نيوتن.متر، بالإضافة إلى محرك كهربائي أمامي ينتج 174 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 315 نيوتن.متر.

النسخة الرباعية الدفع مزودة بمحرك كهربائي خلفي وعزم 135 نيوتن.متر، لتصل قوة السيارة الإجمالية مع هذا النظام 400 حصان تقريباً.

تتمتع بايك BJ30 بمجموعة متنوعة من التجهيزات الحديثة، بما في ذلك مصابيح LED أمامية، نظام إضاءة ذكية، ومصابيح نهارية. داخل المقوة صورة، توجد شاشة عدادات بحجم 10.25 بوصة وشاشة مركزية بحجم 14.6 بوصة، بالإضافة إلى عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف. كما تتضمن السيارة ميزات مثل دخول السيارة بدون مفتاح، شحن لاسلكي، وباب شنطة كهربائي.

تقدم السيارة محلياً بثلاث فئات تبدا من مليون و 575 ألف جنيه، مليون و 675 ألف جنيه للفئة الثانية، أما الفئة الثالثة المزودة بباقة الأراضي الوعرة تقدم مقابل مليون و 745 ألف جنيه.

