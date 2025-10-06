عضو شعبة السيارات يطالب الوكلاء بوضح حد لتخفيضات الأسعار

علق منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، على موجة تخفيضات الأسعار التي تضرب السوق المحلي منذ الربع الأول من 2025 ولا تزال مستمرة حتى أكتوبر الجاري.

وتسعى الشركات ووكلاء العلامات التجارية من خلال تخفيض الأسعار إلى دفع عجلة المبيعات للدوران بشكل أكبر، بعد توقفها لفترات طويلة في أعقاب الزيادات غير المسبوقة بالأسعار بسبب ارتفاع سعر النقد الأجنبي مقابل الجنيه.

وتراجعت أسعار العشرات من السيارات الجديدة خلال الأشهر القليلة الماضية مرات عديدة، وشهد اليوم الأول من أكتوبر الجاري تخفيض أسعار ثمان سيارات إحداها تراجع سعرها بقيمة مليون جنيه دفعة واحدة.

وقال زيتون في تصريح لـ"مصراوي" إن تخفيض الأسعار أمر إيجابي ولكنه لا يسهم في استقرار السوق، مضيفًا أن الاستقرار بالسوق لن يحدث إلا بعد توقف وكلاء العلامات التجارية بمصر عن تقديم التخفيضات.

وأوضح أن المشترين المحتملين بالسوق سيستمرون في تعليق قرارات الشراء انتظارًا للمزيد من التراجعات بأسعار السيارات، مؤكدًا أن المستهلك في هذه الحالة يطبق مبدأ "هل من مزيد".

وأردف أنه يجب على وكلاء السيارات بمصر وضح حد للتخفيضات فورًا، لكي يشعر العميل أو المستهلك بالإطمئنان والاستقرار، ما سينعكس بصورة مباشرة على تحسن مبيعات السيارات بمصر.

وأشار إلى أن أداء سوق السيارات المصري على الرغم من التخفيضات الأخيرة وانضمام عدد كبير من الطرازات الجديدة ودخول أكثر من 10 وكلاء لأول مرة بالسوق المحلي، لا يزال غير مرضي مشددًا على أن هناك أفضل من ذلك.

