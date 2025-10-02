أودي تستعد لطرح أول سيارة 7 راكب في الأسواق خلال أشهر قليلة

شتوتجارت - (د ب أ):

ذكر تقرير صحفي أن شركة صناعة السيارات الفارهة الألمانية أودي تستعد لطرح سيارتها الجديدة Q9 والتي ستكون أول سيارة من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي SUV بـ3 صفوف من المقاعد تحمل العلامة التجارية للشركة الألمانية خلال العام المقبل.

ونقلت مجلة أوتوموتيف نيوز المتخصصة في موضوعات السيارات عن جيفري بوكوت رئيس فريق التطوير في أودي القول إن الشركة ستطرح السيارة كيو 9 إلى جانب جيل جديد ذي ثلاثة صفوف من المقاعد من السيارة كيو 7 خلال العام المقبل.

وفي حين لم تظهر أي تفاصيل رسمية من أودي عن السيارة كيو 9، يقال إنها و كيو 7 ستعتمدان على هيكل ما يعرف باسم منصة الاحتراق الممتازة (بي.بي.سي) الجديدة.

هذا يعني أنهما ستوفران محركات احتراق داخلي، ومن المتوقع أيضا استخدام التكنولوجيا الهجينة فيهما.

ورغم الغموض الذي مازال يحيط بالسيارة المنتظرة أودي كيو 9، انتشرت صور لنماذجها الأولية على الإنترنت. ومن هذه الصور صورة لسيارة اختباربة مموهة موجودة على حلبة نوربورجرينج نوردشلايفه.

ويظهر في الصورة اعتماد أودي لأسلوب تصميمها الجديد، وتحديدا الشبك الأمامي وترتيب الإضاءة الأمامية، جزئيا من خلال التمويه، مع أنه من الصعب تحديد أبعاد السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة بدقة.

ومع طرح كيو 9 ستدخل أودي في منافسة مع السيارات الفارهة الكبيرة في فئة إس.يو.في مثل بي.إم.دبليو إكس7 ولكزس إل.إكس ومرسيدس جي.إل.إس.