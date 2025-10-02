خلال 24 ساعة.. تراجع أسعار 7 سيارات جديدة في مصر حتى 400 ألف جنيه

أكبر تخفيض في 2025| مواصفات نيسان نافارا التي فقدت مليون جنيه من سعرها

شهد اليوم الأول من شهر أكتوبر الجاري، إعلان عدد من الشركات ووكلاء العلامات التجارية عن تخفيض أسعار 7 سيارات جديدة بقيم تتراوح بين 20 وحتى 400 ألف جنيه.

وتنوعت السيارات التي انخفضت أسعارها ما بين طرازات سيدان صغيرة وكروس أوفر وSUV، كما طال التخفيض طرازات كهربائية تقدم في مصر لأول مرة خلال العام الجاري.

في التقرير الآتي رصد للسيارات الـ7 التي طالتها تخفيضات شهر أكتوبر:

نيسان صني

استقرت أسعار الفئة المانيوال من نيسان صني عند 645.000 جنيه، بينما تراجعت أسعار الفئة الأولى أوتوماتيك إلى 695.000 جنيه مقابل 745.000 جنيه سابقًا.

وانخفضت أسعار الفئة الثانية من صني المجمعة بمصانع الشركة في مصر إلى 745.000 جنيه بدلًا من 780.000 جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا أصبح سعرها الجديد 795.000 جنيه مقارنة بـ810.000 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

سمارت #1

تقدم السيارة سمارت #1 في أكتوبر الجاري بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.490.000 جنيه بدلًا من 1.890.000 جنيه للفئة Pure+، والفئة Pro+ سعرها أصبح 1.840.000 جنيه مقابل 2.140.000 جنيه سابقًا.

أما الفئة Premium الثالثة بات سعرها الجديد 1.990.000 جنيه بعد أن كانت تباع طوال الأشهر التسع السابقة بـ2.290.000 جنيه، فيما تراجع سعر الفئة Brabus الأعلى تجهيزًا إلى 2.140.000 جنيه مقارنة بـ2.440.000 جنيه.

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 268 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، مما يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية. وتتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا، مع إمكانية شحن سريع من 10%-80% في 30 دقيقة باستخدام تيار مستمر

نيسان سنترا

تراجعت أسعار نيسان سنترا بفئتها Highline الوحيدة المتاحة في السوق المصري 899.000 جنيه بدلًا من 1.020.000 جنيه.

تعتمد نيسان سنترا المجمعة في مصر على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

نيسان Juke

وفقًا لقائمة أسعار شهر أكتوبر أصبحت نيسان جوك تباع بأسعار رسمية تبدأ من 1.075.000 جنيه بدلًا من 1.095.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها 1.175.000 جنيه مقابل 1.195.000 جنيه.

أما الفئة N-design من نيسان جوك تراجع سعرها إلى 1.225.000 جنيه مقابل 1.245.000 جنيه سابقًا، والفئة N-Sport الأعلى تجهيزًا تباع خلال الشهر الجاري بـ1.225.000 جنيه مقارنة بـ1.245.000 جنيه.

تعتمد نيسان Juke على محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بقوة 114 حصان/180 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى مع ناقل الحركة اليدوي سداسي التعشيقات أو ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

سمارت #3

أقر الوكيل المحلي تخفيضًا ثابتًا على جميع فئات سمارت #3 بقيمة 300.000 جنيه، وبذلك يصبح سعر الفئة Pro+ القياسية 1.990.000 جنيه بدلًا من 2.290.000، والفئة Premium بـ2.190.000 جنيه مقابل 2.490.000 جنيه، والفئة Brabus بـ2.390.000 جنيه مقارنة بـ2.690.000 جنيه.

تتوفر سمارت #3 بنوعين من المحركات، الأولى تأتي بمحرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 272 حصان، تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، توفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم.

أما فئة Brabus الرياضية، تأتي مع نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 315 كيلوواط أي ما يعادل 429 حصان، تسجل زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، مع مدى قيادة يبلغ 540 كم.

نيسان قشقاي

فقدت نيسان قشقاي الجديدة 35 ألف جنيه من سعرها الرسمي السابق وأصبحت تبدأ من 1464.000 جنيه بدلًا من 1.499.000 جنيه، والفئة الثانية سعرها الجديد 1.640.000 مقابل 1.575.000 جنيه، والفئة الثالثة تراجعت إلى 1.660.000 جنيه بعد أن كانت تباع بـ1.695.000 جنيه.

أما الفئة الرابعة من قشقاي أصبح سعرها الجديدة خلال الشهر الجاري 1.749.000 مقارنة بـ1.784.000 جنيه، والفئة الخامسة بـ1.769.000 جنيه بدلًا من 1.804.000 جنيه.

وتراجعت أسعار نيسان قشقاي e-PWR إلى 1.884.000 جنيه مقابل 1.919.000 جنيه سابقًا، والفئة 4WD بات سعرها الجديد 1.929.000 جنيه بدلًا من 1.964.000 جنيه، والفئة 4WD 2T الأعلى تجهيزًا بـ1.949.000 جنيه مقارنة بـ1.984.000 جنيه.

تعتمد قشقاي الجديدة في مصر بمحرك هجين e-Power بقوة 140 كيلووات/190 حصان، المتصل بمولد كهربائي يدفعه محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات بقوة 116 كيلووات/158 حصان، بالإضافة إلى بطارية سعة 2.1 كيلووات ساعة.

وتقدم قشقاي الجديدة أيضًا بمحرك سعة 1.3 لتر تيربو بقوة 156 حصانًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، مع توفر خيار الدفع الرباعي. وتستهلك السيارة معدل 5.3 لتر/100 كلم.

نيسان X-Trail

تراجعت أسعار نيسان إكس تريل موديل 2025 بقيمة تتراوح بين 150 و200 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 1999.990 جنيه بدلًا من 2.199.990 جنيه، والفئة الثانية سعرها 2.079.990 جنيه مقابل 2.279.990 سابقًا، والفئة الأعلى تجهيزًا سعرها الجديد 2.299.990 جنيه مقارنة بـ2.449.990 جنيه.

تعتمد تكنولوجيا الدفع الجديدة من نيسان على مفهوم السيارات الهجينة التي لا تحتاج لتوصيل الكهرباء، ولكنها ليست هجينة بمفهومها التقليدي، حيث يعمل محرك البنزين ثلاثي الأسطوانات كمولد، يشحن بطارية صغيرة جدًا سعة 1.8 كيلو واط في الساعة تستخدم لتشغيل المحركات الكهربائية.

عززت نيسان التكنولوجيا بشكل كبير بمحرك متغير الضغط ونظام الدفع الرباعي "e-4force"؛ نظرًا لأن نظام الدفع بجميع العجلات AWD كهربائي بالكامل أيضًا. وتؤكد نيسان أن هذا النظام يمكن أن يتفاعل أسرع بـ1.0000 مرة من الإعداد الميكانيكي.

تقدم النسخة الأقوى من السيارة بمحرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 158 حصان، مع محرك كهربائي أمامي وآخر خلفي بقوة إجمالية 205 حصان وعزم 525 نيوتن متر.