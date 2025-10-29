قبل نهاية 2025.. تعرف على أرخص سيارة يابانية في مصر

طرح هافال H7 الهايبرد رسميًا في السوق المصري.. ضمان مليون كم

تقدم سيارة نيسان صني كأرخص سيارة يابانية في السوق المحلي، والتي تبدأ من 645 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي، 735 ألف جنيه لأول فئة بناقل أوتوماتيكي، الفئة الثالثة 780 ألف جنيه، أما الفئة الرابعة سوبر صالون تقدم بسعر 810 ألف جنيه.

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة صني سيدان العائلية موديل 2026 كأرخص سيارة سيدان يابانية في مصر خلال أكتوبر الجاري.

تبدأ أسعار نيسان صني الجديدة في مصر للفئة المانيوال عند 645.000 جنيه، والفئة الأولى أوتوماتيك سعرها 735 ألف جنيه، والفئة الثانية من صني 780 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 810 ألف جنيه.

نستعرض مواصفاتها فيما يلي:

تأتي نيسان صني 2026 بطول يبلغ 4.425 مم، وعرضها 1.695 مم، وقاعدة عجلات بطول 2.600 مم، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 490 لترًا، مع عجلات رياضية بقياس 15 بوصة.

تعتمد السيارة على محرك 4 سلندر بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، ويأتي مرتبطًا بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات أو يدوي من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 178 كم/س.

تتمتع نيسان صني بمجموعة من أنظمة الأمان التي تشمل، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD.، حساسات ركن خلفية مدعمة بكاميرا.

