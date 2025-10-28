أعلنت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن التجارية في مصر، تخفيض أسعار سيارتها فولكس فاجن تي روك بقيمة 100 ألف جنيه خلال شهر أكتوبر الجاري.

تأتي فولكس فاجن تي روك الجديدة بعد التخفيض بفئة واحدة في السوق المصري بسعر مليون و750 ألف بدلًا من مليون و850 ألف جنيه.

تأتي فولكس فاجن تي روك بمحرك 1400 سي سي تيربو، مكون من 4 أسطوانات، بقوة 152 حصان، و250 نيوتن/متر، وتأتي بنظام الجر الأمامي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتتسارع السيارة من 0-100كم في غضون 8.4 ثانية، وتعد السيارة موفرة في استهلاك الوقود، حيث تستهلك نحو 6.3 لتر لكل 100كم.

تأتي فولكس فاجن تي روك بمقصورة داخلية متطورة في مقدمتها نظام للمعلومات ونظام ترفيه مع وجود شاشة تعمل باللمس بمقاس 8.0 بوصة وراديو Android Auto لاسلكي و نظام Apple carplay، مصابيح LED أمامية أوتوماتيكية ومصابيح LED خلفية ومصابيح ضبابية أمامية، كما يوجد مساحات حساسة للمطر، ومرآة للرؤية الخلفية بخاصية التعتيم التلقائية، تتمتع سيارة فولكس فاجن تي روك بكاميرا أمامية، بالإضافة إلى وجود شاشة بيانات GPS، مرايا كهربائية قابلة للطي ونظام صوتي مميز بـ 6 من مكبرات الصوت، وعجلة قيادة مصممة من الجلد.

دعمت فولكس فاجن تي روك بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، ومن بينها 6 وسائد هوائية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج الثبات الإلكتروني ESP، نظام مرتقبة ضغط الإطارات TCS، فرامل يد كهربائية ESP، نظام مراقبة الجر TCS، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال ISOFIX، مانع سرقة العجلات، قفل تعليق العجلات الخلفية EDL، ووضع القيادة البيئية ECO، ومثبت ومحدد سرعة، مساعد الفرامل الفجائية BA، أنظمة مراقبة الإطارات، أنظمة المساعدة عند صعود المرتفعات HA، نظام تنبية السائق، مساعد ركن، كاميرا خلفية.

