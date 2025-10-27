4 سيارات تنافس مازدا 3 موديل 2026 بعد عودتها إلى مصر.. تعرف عليها

لمحبي الألماني.. تعرف على أرخص سيارة ألمانية في مصر

قبل أيام، أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة مازدا اليابانية في مصر، عن طرح موديل 2026 الجديد من السيارة مازدا 3 بنمطيها سيدان وهاتشباك في السوق المحلي.

وتعود سيارة مازدا الجديدة بعد غياب دام لأكثر من عام عن قوائم التسعير الرسمية للوكيل المحلي، وذلك لأسباب تتعلق بشكل كبير بتباطؤ حركة الاستيراد في مصر منذ الربع الثاني من عام 2022.

وبحسب ما أعلنه اوكيل العلامة اليابانية في مصر، تتوفر مازدا 3 الجديدة نسخة السيدان بسعر رسمي 1.490.000 جنيه، بينما تباع نسخة الهاتشباك مقابل 1.500.000 جنيه.

وتقدم سيارة مازدا الجديدة بنمطيها بنفس منظومة الحركة، إذ تقدم بنفس منظومة القوة والتجهيزات، وتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مع نظام جر أمامي.

وبعد الكشف عن أسعارها، يتوقع أن تدخل مازدا 3 نسخة "السيدان" الجديدة في منافسة سعرية قوية مع 4 سيارات موديل 2026 متوفرة بالسوق المصري؛ هي كالآتي:

إم جي 7

تتوفر سيارة إم جي 7 سيدان العائلية متوسطة الحجم موديل 2026 بفئتين من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 1.590.000 جنيه للفئة LUX الأولى، والفئة Trophy الثانية سعرها 1.690.000 جنيه.

تعتمد إم جي 7 موديل 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، الذي يولد قوة قدرها 185 حصانًا وعزم دوران 300 نيوتن متر. يرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

تويوتا كورولا

تقدم تويوتا كورولا 2026 بأسعار تبدأ من 1.300.000 جنيه للفئة Active، والفئة Comfort بـ1.400.000 جنيه، والفئة Smart سعرها الرسمي 1.500.000 جنيه.

أما الفئة Smart المزودة بسقف بانورامي سعرها الرسمي 1.600.000 جنيه، بينما سعر الفئة Elegance الأعلى تجهيزًا من كورولا تباع مقابل 1.650.000 جنيه.

تعتمد تويوتا كورولا الجديدة على محرك يعمل بنظام VVT-I مكون من 4 اسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 120 حصانا، مرتبط بناقل أوتوماتيك بتقنية CTV.

شيري أريزو 8

تقدم شيري أريزو 8 التي انضمت إلى السوق المصري لأول مرة في 2025، تقدم بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.350.000 جنيه للفئة Luxury، و1.450.000 جنيه للفئة Flagship.

شيري أريزو 8 الجديدة تأتي بمحرك تبلغ سعته 1.6 لتر، قادر على توليد قوة تبلغ 197 حصانًا، مع أقصى عزم دوران يصل إلى 290 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة مزدوج القابض من نوع Wet DCT.

سكودا أوكتافيا

تتوفر سكودا أوكتافيا الجديدة بثلاث فئات من التجهيزات، وتبدأ أسعارها الرسمية من 1.650.000 جنيه للفئة Loft الأولى، و1.850.000 جنيه للفئة Lounge الثانية، و2.100.000 جنيه للفئة Suite الأعلى تجهيزًا.

تقدم سكودا أوكتافيا 2026 بمحرك 1.4 TSI بقوة 150 حصانًا وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات، مما يوفر أداءً اقتصاديًا مع استهلاك وقود لا يتجاوز 5.5 لتر لكل 100 كم.

