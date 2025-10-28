انخفاض أسعار أرخص طرازات فولكس فاجن في مصر بقيمة 60 ألف جنيه

أعلنت الشركة المصرية وأوتوموتيف الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة جولف Facelift الجديدة بقيمة 60 ألف جنيه بالسوق المحلي خلال شهر أكتوبر الجاري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الألمانية، فإن جولف Facelift هاتشباك موديل 2025 التي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات أصبح سعرها الجديد مليون و690 ألف جنيه بدلا من 1.750.000 جنيه.

تقدم سيارة فولكس فاجن الجديدة في مصر بمحرك TSI سعته 1.4 لترات بقوة 148 حصان مع أقصى عزم دوران 250 نيوتن متر، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات.

وتستطيع جولف الجديدة استنادًا إلى قوة محركها التسارع من الثبات وصولًا إلى 100 كم/س في 8.2 ثواني، بينما تبلغ سرعتها القصوى 210 كم/ساعة؛ وتستهلك متوسط 5.8 لتر من الوقود لكل 100 كم.

يبلغ طول النسخة المحسنة من فولكس فاجن جولف 4.282 ملم، وعرضها 1.789 ملم، وارتفاعها 1.459 ملم، وقاعدة عجلاتها بطول 2.636 ملم، ومساحة التخزين الخلفية سعة 381 لترًا معكبًا.

تقف السيارة على إطارات رياضية قياس 18 بوصة، وبها مصابيح أمامية LED Plus بتحكم أوتوماتيك، تحكم ديناميكي في مدى الضوء الأمامي، إضاءة نهارية LED، مصباح ضباب خلفي، ضبط وطي مرايا الأبواب كهربائيًا، خاصية تسخين وخاصية ذاكرة، نوافذ خلفية معتمة.

تمتلك سيارات فولكس فاجن الجديدة مجموعة من وسائل السلامة أبرزها وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية، نظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوازن الإلكتروني، ونظام ASR المانع للانزلاق.

كما يتوفر بالسيارة مثبت ومحدد للسرعة، ومساعد صعود مرتفعات، ومساعد للركن، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، ونظام مراقبة نوم وإرهاق السائق، وفرامل يد EPB كهربائية، وكاميرا خلفية.

ويتاح بالنسخة المطروحة في مصر إمكانية دخول وتشغيل السيارة بدون مفتاح، قفل مركزي، عجلة قيادة متعددة الوظائف ومكسوة بالجلد، بدالات نقل سرعات خلف عجلة القيادة.

ومن التجهيزات في مقصورة السيارة أيضًا شاشة رقمية مقاس 10.25 بوصة، شاشة وسطية مقاس 10.4 بوصة، برامج توصيل الهواتف الذكية بالسيارة عبر تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto، بالإضافة إلى شاحن لاسلكي، فتحات USB-C، نظام صوت مكون من 6 سماعات.