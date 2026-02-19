الإمارات: مسؤولية إدارة قطاع غزة منوطة بالشعب الفلسطيني



وكالات

أكد مندوب دولة الإمارات العربية في مجلس الأمن، ترحيب بلاده بإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف مندوب الإمارات في كلمته اليوم الخميس، بمجلس الأمن أن مسؤولية إدارة قطاع غزة منوطة بالشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب وهناك تأخير في إدخال الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية.

وتابع: "مستمرون بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".

من جانبه أكد مندوب السعودية في مجلس الأمن، أن إسرائيل تتخذ إجراءات هدفها فرض الهيمنة على الأراضي المحتلة وأن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض من جهود السلام.

وذكر مندوب السعودية في مجلس الأمن أثناء كلمته اليوم الخميس، أن إجراءات إسرائيل بحث الأونروا مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وقال وزير خارجية إندونيسيا، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية وتعزز سيطرتها على الأراضي المحتلة.

وأوضح وزير خارجية إندونيسيا في كلمته بمجلس الأمن اليوم الخميس، أن الوضع القانوني والتاريخي لفلسطين لا يمكن تغييره من جانب إسرائيل.

بدورها ذكرت مندوبة قطر في مجلس الأمن في كلمتها اليوم الخميس، أنه لا سيادة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للغد.