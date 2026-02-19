إعلان

الإمارات: مسؤولية إدارة قطاع غزة منوطة بالشعب الفلسطيني

كتب : مصراوي

05:19 ص 19/02/2026

مجلس الأمن الدولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أكد مندوب دولة الإمارات العربية في مجلس الأمن، ترحيب بلاده بإطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف مندوب الإمارات في كلمته اليوم الخميس، بمجلس الأمن أن مسؤولية إدارة قطاع غزة منوطة بالشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة صعب وهناك تأخير في إدخال الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية.

وتابع: "مستمرون بالتعاون مع الشركاء الدوليين في تخفيف المعاناة الإنسانية في قطاع غزة".

من جانبه أكد مندوب السعودية في مجلس الأمن، أن إسرائيل تتخذ إجراءات هدفها فرض الهيمنة على الأراضي المحتلة وأن الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تقوض من جهود السلام.

وذكر مندوب السعودية في مجلس الأمن أثناء كلمته اليوم الخميس، أن إجراءات إسرائيل بحث الأونروا مخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

وقال وزير خارجية إندونيسيا، إن إسرائيل تواصل انتهاكاتها في الضفة الغربية وتعزز سيطرتها على الأراضي المحتلة.

وأوضح وزير خارجية إندونيسيا في كلمته بمجلس الأمن اليوم الخميس، أن الوضع القانوني والتاريخي لفلسطين لا يمكن تغييره من جانب إسرائيل.

بدورها ذكرت مندوبة قطر في مجلس الأمن في كلمتها اليوم الخميس، أنه لا سيادة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الأمن الدولي قطاع غزة إدارة قطاع غزة غزة فلسطين احتلال إسرائيل لفلسطين احتلال إسرائيل لأراض فلسطيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البيت الأبيض: ضرب إيران خيار قائم.. والأفضل لها الاتفاق مع ترامب
شئون عربية و دولية

البيت الأبيض: ضرب إيران خيار قائم.. والأفضل لها الاتفاق مع ترامب
إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
شئون عربية و دولية

إيران تحصّن منشآتها النووية بـ"التوابيت"- صور أقمار اصطناعية
بعد تعادل أرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
رياضة عربية وعالمية

بعد تعادل أرسنال.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز
الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية
أخبار مصر

الأزهر يطلق حملة للرد على الشبهات المثارة حول السنة النبوية

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس
حوادث وقضايا

"دموع الفرح بعد القصاص".. كواليس إعدام المتهم بذبح طفل المهندسين بسبب "كيس

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات مسلسلات رمضان 2026 .. كل ما تحتاج لمتابعة الدراما الرمضانية
رسمياً.. الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر لرمضان 1445هـ - 2026م
خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
رسالة رمضانية من ترامب: تهنئة وإشادة والتزام ودعاء بالوحدة والسلام
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة