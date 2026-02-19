اندلاع حريق داخل مصنع أخشاب في أسيوط.. والحماية المدنية تسيطر عليه



أسيوط ـ محمود عجمي:

اندلع حريق في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، داخل مصنع لتصنيع الأخشاب "أبواب وشبابيك" بشارع 12 داخل المنطقة الصناعية ببني غالب التابعة لمركز ومدينة أسيوط.

فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية.

على الفور، تحركت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت من احتواء النيران وإخمادها قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق وقع داخل ورشة أخشاب مخصصة لتصنيع الأبواب والشبابيك، ملك المواطن "عاصم.ع"، على مساحة تقدر بنحو 600 متر.

كما تبيّن أن سبب اندلاع الحريق ما زال غير معلوم، فيما أسفر الحادث عن احتراق محتويات الورشة بالكامل، وجارٍ تنفيذ أعمال التبريد لضمان عدم تجدد النيران.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.