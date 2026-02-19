إعلان

البيت الأبيض: ضرب إيران خيار قائم.. والأفضل لها الاتفاق مع ترامب

كتب : مصراوي

05:10 ص 19/02/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وكالات

أكد البيت الأبيض، أن الدبلوماسية تظل الخيار المفضل للرئيس دونالد ترامب في التعامل مع إيران، لكنه أشار إلى وجود أسباب وحجج كثيرة يمكن أن تبرر توجيه ضربة عسكرية لطهران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، ردا على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري، إن الرئيس ترامب كان دائما واضحا فيما يتعلق بإيران أو أي دولة أخرى في العالم، فالدبلوماسية هي خياره الأول، مضيفة أنه من الحكمة جدا أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الرئيس ترامب.

جاءت التصريحات عقب جولة ثانية من المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف الثلاثاء.

وقللت طهران من التوقعات بإحراز تقدم سريع، رغم قول وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الطريق نحو اتفاق "قد بدأ".

نقل مسؤول أمريكي أن تقدما تحقق في المحادثات، إلا أن العديد من التفاصيل لا تزال عالقة، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني من المتوقع أن يقدم خلال أسبوعين مقترحات مفصلة تهدف إلى تضييق فجوة الخلافات.

وركزت الجولة الأخيرة من المناقشات على برنامج إيران النووي، في ظل مساع أمريكية مستمرة منذ سنوات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، وفقا لسكاي نيوز.

دونالد ترامب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخامنئي ترامب ضرب إيران إيران أمريكا البيت الأبيض

