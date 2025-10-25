بعد طرحها لأول مرة.. من ينافس أول طراز كهربائي لعلامة GAC في مصر

فولكس فاجن تايرون الجديدة كليًّا تصل مصر رسميًا.. تفاصيل

انطلاق أكبر نسخة من معرض «أوتوتك» لخدمات ما بعد بيع السيارات والصناعات

أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2026 في مصر بعد التخفيضات الأخيرة

أعلنت شركة جميل موتورز، الوكيل الحصري لعلامة GAC التجارية الصينية في مصر، عن تقديم السيارة "أيون واي" Aion-Y الـSUV المدمجة رسميًا في السوق المحلي.

وبحسب المعلن من الوكيل المحلي، تتوفر السيارة الجديدة والتي تعد أول الطرازات الكهربائية للعلامة الصينية في السوق المصري بسعر رسمي مليون و300 ألف جنيه.

تستند جي إي سي Aion Y على محرك كهربائي بقدرة 150 كيلوواط (204 حصان) وعزم دوران يبلغ 225 نيوتن متر، مع نظام شحن سريع من 10٪ إلى 80٪ خلال نحو 34 دقيقة.

سيارة جي إي سي الجديدة مبنية على منصة GEP 2.0 المخصصة للسيارات الكهربائية بالكامل، وتعمل ببطارية فوسفات الحديد والليثيوم (LFP) بسعة تصل إلى 63.2 كيلوواط/ساعة، تمنحها مدى قيادة يصل إلى 490 كيلومترًا وفق معيار NEDC.

وبعد طرح السيارة أيون واي الكهربائية بالسوق المصري لأول مرة نرصد من خلال التقرير التالي أبرز منافسيها في السوق المصري خلال شهر أكتوبر الجاري.

MG4

تتوفر MG4 الكهربائية 2026 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

ديبال S05

تتوفر ديبال SO5 بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

تقدم ديبال SO5 الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للنسخة المدى الممتد REEV ومليون 600 ألف جنيه لنسخة BEV الكهربائية.